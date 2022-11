3 mesi di DAZN PLUS col 20% di sconto per il Black Friday

Il Black Friday 2022 di Amazon è in corso in questi giorni e tra le offerte interessanti che vengono proposte dal colosso dell’e-commerce c’è qualcosa che i fan della Serie A e non solo: 3 mesi di abbonamento a DAZN PLUS, il pacchetto più completo di DAZN con accesso in contemporanea da due dispositivi, a 99,90 euro invece di 119,97 euro, vale a dire 33,3 euro al mese per 3 mesi invece di 39,99 euro.

La promozione, unica nel suo genere e valida solo per pochi giorni, arriva sotto forma di carta digitale che può essere acquistata direttamente su Amazon e applicata a tutti gli account di DAZN, nuovi e già attivi. Tutto quello che bisogna fare per approfittare di questo sconto è COLLEGARSI A QUESTO INDIRIZZO e acquistare il buono regalo di Amazon per DAZN PLUS, per sé stessi o come regalo per amici e familiari con cui si condivide la passione per il calcio.

È sufficiente inserire l’email del destinatario, il nome del mittente e un messaggio da allegare al buono regalo. Si può anche decidere di scegliere una data di spedizione, così da far recapitare il codice al destinatario per occasioni speciali come il Natale o il compleanno. Il buono regalo deve essere acquistato tra il 22 novembre 2022 e il 28 novembre 2022, ma il codice per l’abbonamento ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisto.

La carta digitale verrà spedita via email insieme al codice per l’attivazione dell’abbonamento a DAZN PLUS, da inserire nel proprio account di DAZN: dal momento dell’attivazione si avranno tre mesi pagati e un risparmio di 20 euro per il periodo interessato.

Una nota doverosa pensata da Amazon per frenare i furbetti: l’offerta è valida una sola volta per cliente. E, inoltre, “Il codice non può essere convertito in denaro o in altro e non può essere restituito, rivenduto o scambiato“.