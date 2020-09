Tutto pronto, finalmente, per la partenza di È sempre mezzogiorno, il nuovo programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, che segna il ritorno della conduttrice nella fascia oraria che per anni ha guidato con La Prova del cuoco. Blogo è in grado di svelare in anteprima lo studio della trasmissione prodotta da Stand By Me, in partenza lunedì prossimo poco prima delle 12.00.

Come annunciato negli scorsi giorni, la scenografia, molto colorata, unisce l’ambiente domestico (che rievoca la vera casa di Antonella) al bosco all’interno del quale il programma sarebbe dovuto andare in onda, almeno nelle iniziali intenzioni della conduttrice.

Sembra di capire che la volontà da parte della Rai sia di costruire, attraverso scenografia, luci e fotografia, un’atmosfera che sia un mix tra fiaba e cucina.

E’ sempre mezzogiorno, lo ricordiamo, andrà in onda in diretta da Milano.