Sky Sport ha presentato ufficialmente 23 Giorni – Il miracolo di Sofia Goggia, la nuova produzione originale dedicata alla campionessa olimpica di sci, reduce, tra l’altro, dall’impresa di St. Moritz, dove ha vinto la sua quindicesima discesa in Coppa del Mondo, a poche ore da un intervento chirurgico alla mano sinistra.

Martedì 20 dicembre, nel corso della conferenza stampa di presentazione, è stato mostrato un lungo estratto di questo docufilm che andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Documentaries, dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 (in fondo, trovate la programmazione).

Al centro del racconto di 23 Giorni, c’è l’ultima impresa olimpica della sciatrice azzurra che, solo ventitré giorni prima della medaglia d’argento conquistata a Pechino 2022, aveva subito un infortunio (nel supergigante di Cortina d’Ampezzo) che pareva averle tolto ogni possibilità di prendere parte ai giochi olimpici. Tutto ciò è accaduto poco meno di un anno fa, a gennaio di quest’anno.

Sofia Goggia, presente alla presentazione, ha definita quest’impresa come la più importante della sua vita:

La difficoltà di Pechino 2022 è stata ben più grande di quella di sabato scorso. È stata un’impresa difficile perché, a Pechino, avevo un ginocchio un po’ traballante e lì ho sperimentato veramente il concetto di paura. Quando vivi un’esperienza e hai un obiettivo come un’Olimpiade, quasi non ti rendi conto di quello che fai per rendere tutto possibile. Quando ho ripercorso tutto davanti alla telecamera, mi sono ricordata di attimi già finiti nel dimenticatoio. È stato bello rivivere certi dettagli, è stato emozionante rivivere anche la sinergia e la comunione di intenti con le persone che mi sono state vicino. Pechino rimarrà l’impresa della mia vita. Sono orgogliosa.

Le possibilità di prendere parte alle Olimpiadi, per la sciatrice azzurra, erano davvero esigue:

È stata dura. La cosa più ardua non è stata il percorso ma è stata crederci. Se non rischi per le Olimpiadi, che è la massima espressione dello sport, qual è il valore del rischio? Il limite non è il problema in sé, ma il nostro approccio al limite. Ci ho creduto ardentemente.