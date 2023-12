2023 sorprendente per Mare fuori, Call my agent, Gialappashow e Non sono una signora. Cazzullo, Buonamici e Lodigiani si sono fatti notare

Ha debuttato nel 2020, ma nel 2023 ha fatto il botto: Mare fuori è il fenomeno televisivo dell’anno che si sta concludendo. Su Rai2, ma soprattutto su RaiPlay e Netflix, la serie è diventata cult tra i più giovani, catturando anche l’attenzione di Amadeus che ha ospitato il cast al Festival di Sanremo. In tema di serialità, ha sorpreso la deliziosa Call my agent su Sky.

Nel 2023 Gianni Morandi ha riscritto per la centosettantesima volta, o giù di lì, la definizione di animale da palcoscenico, sul palco del teatro Ariston (che forza la scena in cui compare con la scopa in mano!) e in ogni sua dannata apparizione televisiva. Mostruoso.

Le sorprese a Mediaset e La7

Dalle parti di Mediaset due nomi si sposano perfettamente con il concetto di sorpresa. Quello di Cesara Buonamici, perfetta padrona di casa degli speciali di Canale 5 per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Prima scelta come opinionista del nuovo Grande Fratello e poi nominata direttore ad personam del Tg5. E quello di Bianca Berlinguer, che su Rete 4 ha dimostrato una certa velocità di adattamento dopo una vita trascorsa in Rai.

Su La7 l’infornata di intellettuali, da Augias a Barbero, ha sorprendentemente funzionato anche in termini di Auditel. Su tutti clamorosa la perfomance di Aldo Cazzullo e delle sue ‘giornate particolari’.

Netflix Italia ha piazzato il colpo Ilary Blasi confezionando il docufilm Unica, che ha generato il clamore che una piattaforma di streaming insegue basando il suo successo anche e soprattutto sul percepito (più che sui dati numerici, che ancora oggi sono auto-prodotti e non del tutto trasparenti).

Tra gli irriducibili, da segnalare Striscia la notizia. Al netto di tutti gli evidenti acciacchi (la fatica si avverte soprattutto leggendo i dati di ascolto), il tg satirico di Antonio Ricci con i fuorionda di Andrea Giambruno ha piazzato uno dei colpi mediatici dell’anno, innescando peraltro infinite disquisizioni televisive-politiche. Menzione speciale per Non sono una signora con Alba Parietti. Un programma Rai che la Rai meloniana non voleva. Dopo innumerevoli rinvii, la messa in onda in piena estate su Rai2 non l’ha penalizzata e gli ascolti sono stati buoni e sopra le aspettative.

Le sorprese comiche del 2023

Francesco Paolantoni e Lillo hanno giocato per tutto l’anno sul filo della sovraesposizione, riuscendo a lasciare il segno in tutti i contesti in cui sono stati coinvolti. Tra i comici nel 2023 ha avuto fortuna Brenda Lodigiani, già da tempo frequentatrice del piccolo schermo. La sua riuscitissima parodia di Annalisa ha fatto il centro a Gialappashow, programma di Tv8 che ha sorpreso per tenuta e discreta capacità di penetrazione sui social.