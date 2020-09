Un giorno in Pretura, su Rai 3 nove nuovi casi per Roberta Petrelluzzi

Di Giorgia Iovane sabato 19 settembre 2020

Nuova stagione per Un giorno in Pretura: nove storie per altrettanti sabato.

Riparte il racconto di Un giorno in Pretura: questa sera, sabato 19 settembre, dopo la mezzanotte su Rai 3 tornano le storie scelte e introdotte da Roberta Petrelluzzi tra i vari casi di cronaca più o meno noti che hanno animato le aule delle Procure italiane. Nove nuovi casi che si spera siano all'altezza del debutto dello scorso anno, quando sui teleschermi arrivò il processo Lollobrigida - Rigau: una vera e propria chicca che però non è possibile recuperare su RaiPlay.

Per il debutto di questa nuova edizione non ci sono storie vip all'orizzonte, ma una storia di pessimo vicinato aggravata da un pappagallo chiacchierone. Il primo caso, infatti, arriva dalla Corte d'Assise di Cagliari: si tratta del processo a carico di Ignazio Frailis, reo confesso dell’omicidio della sua vicina di casa Maria Bonaria Contu. Un accoltellamento avvenuto in un pomeriggio di maggio a Capoterra, un paesino di 20.000 abitanti, davanti a dei testimoni, due amiche della vittima. Un delitto scaturito dai continui litigi tra vicini di casa a causa di un pappagallo, colpevole - stando all’imputato - di rivolgergli insulti omofobi in sardo. La domanda intorno cu ruotano processo e racconto della Petreluzzi è quindi una: l'imputato è un uomo crudele, come lo definisce l'accusa, o un uomo malato, come sostiene la difesa?

Il caso lo seguiremo quindi questa sera, o meglio nella notte tra sabato e domenica, dalle 00.20 su Rai3. E ricordiamo che Un giorno in Pretura è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.