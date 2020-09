Boss in Incognito: le anticipazioni della seconda puntata

Di Fabio Morasca martedì 15 settembre 2020

Le anticipazioni della seconda puntata del docu-reality di Rai 2, condotto da Max Giusti.

Questa sera, martedì 15 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda la seconda puntata della sesta edizione di Boss in Incognito, il docu-reality basato sul format britannico Undercover Boss, condotto da Max Giusti, tornato in onda lo scorso 8 settembre, ottenendo, con la prima puntata, 2.188.000 telespettatori, pari ad uno share del 10,63%.

Il protagonista della seconda puntata sarà Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa d'Amalfi I.G.P..

La sede dell'azienda si trova a Minori, sulla Costiera Amalfitana: l'azienda conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti.

La Costieragrumi commercializza ogni anno circa 1.400 tonnellate di limoni Costa d'Amalfi I.G.P., su un totale di 4.500 tonnellate di prodotto, per un fatturato di 11 milioni di euro.

Come vuole il format, nel corso della puntata, Carlo De Riso incontrerà alcuni dei propri operai: Gianluca, che gli insegnerà il confezionamento dei limoni, Domenico, che lo guiderà nella selezione dei limoni, ed Elisa, che gli spiegherà come avviene la raccolta.

Anche Max Giusti si cimenterà in più di una mansione: il conduttore e attore romano incontrerà Luigi, "il Re del Limoncello", che gli insegnerà a produrre il famoso liquore campano, e poi farà la conoscenza di Vincenzo, con il quale trasporterà casse di limoni a spalla.

In questa nuova edizione di Boss in Incognito, infatti, per la prima volta nella storia del programma, anche il conduttore andrà in incognito nell'azienda insieme al "boss", affiancandolo o sostituendolo nelle varie missioni.

Il pretesto di quest'edizione, per giustificare la presenza delle telecamere, è la realizzazione di un documentario Rai intitolato Un lavoro in sette giorni, documentario che aiuta a ricollocare le persone che hanno perso il lavoro a causa del COVID-19, sottoponendole ad un training di una settimana.

Dopo una settimana, ovviamente, gli operai scopriranno le vere identità sia del boss che di Max Giusti.