Name That Tune - Indovina la Canzone: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Di Fabio Morasca lunedì 14 settembre 2020

La conferenza stampa di Name That Tune - Indovina la Canzone in diretta.

Oggi, lunedì 14 settembre 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Name That Tune - Indovina la Canzone, il game show musicale condotto da Enrico Papi, in onda su Tv8.

Name That Tune - Indovina la Canzone: il programma

Name That Tune - Indovina la Canzone è il nuovo programma condotto da Enrico Papi che andrà in onda a partire da martedì 15 settembre 2020, su Tv8, alle ore 21:30.

Name That Tune è il format della NBC, creato da Harry Salter nel 1952, sul quale era basato anche Sarabanda, il programma storico, sempre condotto da Enrico Papi, andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004 e anche nel 2005 e nel 2017.

In Name That Tune - Indovina la Canzone, Papi condurrà un gioco in cui due squadre, composte da quattro personaggi famosi, si sfideranno per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale.

Name That Tune - Indovina la Canzone: conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione di Name That Tune - Indovina la Canzone, a partire dalle ore 12.

Durante la conferenza stampa, tra gli altri, interverrà il conduttore Enrico Papi.