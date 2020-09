Tu sì que vales, concorrente contro Rudy Zerbi: "Stai zitto, ma tu chi sei?"

Di Massimo Galanto sabato 12 settembre 2020

Scontro tra un giovane pianista autodidatta e il giudice nella puntata del 12 settembre 2020

Nel corso della puntata di sabato 12 settembre 2020, la prima della settima edizione, di Tu sì que vales, è andato in scena lo scontro tra Rudy Zerbi e un concorrente.

Lucilio Junior Rizzo, giovane pianista autodidatta, si è presentato senza risparmiare auto-elogi sperticati, raccontando di aver composto 300 sonate in pochi mesi, dopo aver iniziato a suonare il pianoforte a dicembre scorso. Tra le perplessità dei presenti, Lucilio si è esibito, non convincendo i giurati, a partire da Zerbi, che gli ha diminuito il tempo a sua disposizione.

Alle prime critiche mosse da Zerbi, Lucilio ha replicato in malo modo:

Ma tu hai capito chi hai davanti? Dai, vieni qui a suonare. Ah, non sei capace, e allora stai zitto!.

Zerbi si è limitato ad accusarlo di essere "venuto solo a provocare". Ma Lucilio ha insistito:

Ma tu chi sei? Che hai fatto nella vita?

In studio la De Filippi e la Ferilli hanno cercato di far ragionare il ragazzo, tentando di calmarlo e di indagare il suo carattere. Dopo aver preteso di essere giudicato anche dal pubblico (che lo ha bocciato in larghissima parte), Lucilio è tornato ad attaccare Zerbi anche nel backstage: "In confronto a me non sei nessuno".

Per la cronaca, Lucilio avevo preso parte anche ai casting di Amici, come testimoniato dalla foto pubblicata sul suo account Instagram, e a X Factor nel 2017.