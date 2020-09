Live - Non è la D'Urso: la prima puntata della nuova edizione dalle ore 21:35

Di Fabio Morasca domenica 13 settembre 2020

La prima puntata della nuova edizione di Live - Non è la D'Urso in diretta.

Live - Non è la D'Urso è un programma di infotainment in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso, in onda ogni domenica sera.

Live - Non è la D'Urso: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, domenica 13 settembre 2020, avrà inizio la terza edizione del programma condotto da Barbara D'Urso.

Nel programma targato Videonews, ci saranno, come di consueto, ospiti, esclusive e interviste.

Fabrizio Corona tornerà in tv ad un anno e mezzo dall'ultimo arresto.

In studio, ci sarà Gina Lollobrigida che racconterà la sua verità insieme al suo assistente personale, Andrea Piazzolla.

Tra gli ospiti, troveremo anche Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che farà un importante annuncio.

Nello studio di Live - Non è la D'Urso, inoltre, ci sarà anche una reunion degli ex concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, andata in onda vent'anni fa.

Tra gli ospiti, infine, ci sarà anche Angela Chianello, diventata famosa sui social, quest'estate, per il suo tormentone "Non ce n'è Coviddi".

Live - Non è la D'Urso: dove vederlo

La prima puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Live - Non è la D'Urso: Second Screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play.

Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale di Barbara D'Urso.

Su Twitter, infine, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso.

Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale della conduttrice.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 21:35.