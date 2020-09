Verissimo, nuova edizione con Silvia Toffanin: prima puntata del 12 settembre 2020

Di Marco Salaris sabato 12 settembre 2020

Il primo appuntamento dell'edizione 2020/21 in diretta su TvBlog.

Verissimo è il talk show condotto per il quattordicesimo anno consecutivo da Silvia Toffanin, sarà in onda ogni sabato da oggi, 12 settembre 2020, alle 16 su Canale 5.

Tanti gli ospiti che si alterneranno durante il primo appuntamento: in apertura vedremo Lapo Elkann che racconterà la sua vita avventuriera tra obiettivi raggiunti, cadute e risalite. A seguire, dopo un periodo delicato e drammatico segnato dal Coronavirus che le ha portato via sua madre, ci sarà prima intervista tv per Piero Chiambretti, presto di ritorno su Italia 1 per la nuova edizione di Tiki Taka.

Si scaldano i motori per la quinta edizione di Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore darà qualche anticipazione in vista della prima puntata di lunedì 14 settembre. A proposito del cast, Elisabetta Gregoraci sarà intervistata da Silvia Toffanin.

In collegamento dalla Sardegna Alessia Marcuzzi parlerà di Temptation Island pronta a ripartire per l'ottava edizione mercoledì 16 settembre.

Infine Giorgia Palmas racconterà le sue sensazioni a poco tempo di distanzadal giorno in cui darà alla luce la sua secondogenita.



Verissimo, Dove vederlo in diretta tv e live streaming

La prima puntata di Verissimo andrà in onda su Canale 5 (anche in HD al canale 505), a partire dalle ore 16.

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.



Verissimo, Second Screen

'Verissimo', condotto da Silvia Toffanin, è presente sul web con un sito ufficiale.

Su Facebook, invece, è presente la pagina ufficiale del talk show.

Per quanto riguarda Twitter, l'account ufficiale di Verissimo è il seguente: @verissimotv. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #verissimo.

Verissimo ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, il programma sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 16