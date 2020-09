Fabrizio Corona e Angela Di Mondello alla prima di Live Non è la D'Urso (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 11 settembre 2020

Insieme alla reunion dei protagonisti della prima edizione del Grande fratello

Domenica 13 settembre parte in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Live Non è la D'Urso, il varietà diretto e condotto da Barbara D'Urso. Il programma parte subito forte con temi ed ospiti molto accattivanti per il pubblico della domenica sera e TvBlog è in grado di anticiparvene un paio ed il primo è sicuramente un personaggio molto controverso ma allo stesso tempo molto seguito sia in televisione che sui social, si tratta di Fabrizio Corona, che torna in tv e in diretta dopo più di anno.

Temi ed argomenti certamente non mancheranno da discutere per Corona insieme alla conduttrice Barbara D'Urso nel corso della prima puntata di Live non è la D'Urso 2020-2021. Il secondo ospite che possiamo anticiparvi è Angela Di Mondello, pure lei molto conosciuta dal pubblico, sopratutto quello dei social. E' notizia proprio di poco tempo fa che lo sbarco su instagram di questa signora ha attirato presso il suo profilo oltre 110.000 followers, numeri davvero notevoli.

La signora è stata già ospite di Live non è la D'Urso lo scorso mese di maggio ed è divenuta famosa per alcune sue frasi fra le quali la più celebre è "Non ce n'è Coviddi". Ormai è diventata a tutti gli effetti una influencer, con schiere di persone che la seguono. Domenica a Live non è la D'Urso sarà ospite in diretta e di sicuro lancerà nuovi tormentoni.

Nella puntata di domenica inoltre ci sarà, come annunciato dal blog di Davide Maggio, una reunion con tutti i partecipanti della prima storica edizione del Grande fratello, che partì proprio 20 anni fa su Canale 5 di questi tempi. Ci saranno tutti evidentemente meno uno, purtroppo Pietro Taricone, vincitore morale del GF1 non ci sarà, è mancato tragicamente, come è noto, 10 anni fa.

Appuntamento dunque con tutto questo e molto altro domenica 13 settembre in prima serata su Canale 5 con la prima puntata dell'edizione 2020-2021 di Live Non è la D'Urso, ovviamente con Barbara D'Urso.