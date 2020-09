Bake Off Italia 8: le anticipazioni della seconda puntata di questa sera, venerdì 11 settembre

Di Claudia Cabrini venerdì 11 settembre 2020

Tornerà proprio a partire da questa sera, venerdì 11 settembre 2020, su Real Time, la seconda puntata di questa nuova stagione di Bake Off Italia, arrivato per quest'anno all'edizione numero 8. Direttamente da Villa Borromeo d'Adda, con la new entry in giuria di Csaba Dalla Zorza, Bake Off Italia 8 ha visto nel corso del suo primissimo episodio di debutto, la scorsa settimana, anche la prima eliminazione, quella di Chiara, giovane pasticcera che sogna di aprire un giorno un laboratorio che produca dolci commestibili anche per gli animali. Cosa accadrà questa sera, nella seconda puntata del docu-reality?

Come ben potrete immaginare, anche questa sera a Bake Off Italia 8 non mancheranno i colpi di scena. Gli aspiranti pasticceri si ritroveranno ad affrontare tre sfide, e arriverà anche una nuova concorrente, Maria (che sappiamo aver preso il posto di Peperita) della quale scopriremo finalmente di più. Le sfide alle quali dovranno sottoporsi tutti i cake-designer di Bake Off Italia 8, come sempre, saranno; una prova creativa, che li vedrà reinterpretare ricette classiche in modo tuttavia originale, una prova tecnica durante la quale dovrà essere realizzato il medesimo dolce nelle modalità tecnicamente più perfette possibili e, ultima ma non meno importante, una prova a sorpresa, solitamente step tra i più adrenalinici di ogni episodio visto che di fatto non si sa mai cosa aspettarsi.

Non sappiamo, per il momento, se questa sera troveremo grandi ospiti in puntata. Possiamo però dirvi che, come rivelato da Dissapori, nel corso di questa edizione del programma, sotto al tendone non dovrebbero mancare le comparsate di parecchi volti note di Real Time, quali Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano, Enzo Miccio, Chiara Maci e anche l'ultima vincitrice di Bake Off Italia, Martina Russo. Non mancheranno, pare, nemmeno Chef Hiro, Gino D'Acampo e Sal Del Riso.