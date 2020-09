Dritto e Rovescio: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle ore 21:30

Di Fabio Morasca giovedì 10 settembre 2020

La prima puntata della nuova edizione di Dritto e Rovescio in diretta.

Dritto e Rovescio è un programma di approfondimento giornalistico, in onda su Rete 4 ogni giovedì sera, condotto da Paolo Del Debbio.

Dritto e Rovescio: la prima puntata

Questa sera, giovedì 10 settembre 2020, avrà inizio la terza edizione di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchieste condotto, in prima serata, da Paolo Del Debbio.

L'ospite del primo appuntamento sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia, che commenterà i temi di più stretta attualità politica, sociale ed economica, in vista delle prossime elezioni regionali.



Nel corso della serata, verrà dedicato ampio spazio verrà dedicato all'economia, con un focus riguardante il post-lockdown in Italia.

Si parlerà anche di riapertura delle scuole, previste per il prossimo 14 settembre, della nuova ondata di contagi da COVID-19 e di immigrazione.

Dritto e Rovescio: dove vederlo

La prima puntata di Dritto e Rovescio andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:30.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

