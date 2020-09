Chi l'ha visto diretta puntata 9 settembre 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone mercoledì 9 settembre 2020

Diretta prima puntata stagione 2020 - 21 di Chi l'ha visto

Chi l'ha visto ritorna, stasera, mercoledì 9 settembre 2020, in prima serata, su Rai3. Si parte con la vicenda del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui corpo è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa avvenuta il 3 agosto. Sono ancora tanti i punti oscuri sui quali il programma cercherà di fare luce con documenti e interviste esclusive. E poi nuovi casi avvolti nel mistero e gli appelli per le persone scomparse per le quali Federica Sciarelli chiederà come sempre l’aiuto dei telespettatori.

Marco Vannini: “Martina era in bagno quando io e lui siamo usciti dalla camera”. La rivelazione della fidanzata di Federico Ciontoli al processo. Aggiornamenti dall’inviata di “Chi l’ha visto?”.



Tutti i dettagli questa sera a alle 21:20 su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/7YytYNisnc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 9, 2020

Questa sera a "Chi l'ha visto?" nuovo appello per Maurizio, il 57enne scomparso dalla provincia di #Torino il 30 luglio. E' uscito lasciando a casa il portafoglio e il cellulare. Qualcuno l'ha incontrato?#chilhavisto→ https://t.co/W85idejs1M pic.twitter.com/MFOVMgK9Uv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 9, 2020

Marco Vannini: “Lei rischia il reato di falsa testimonianza. La invito a dare una spiegazione più credibile”. Il presidente Garofalo incalza la fidanzata di Federico Ciontoli sulle frasi intercettate.



Tutti i dettagli questa sera a alle 21:20 su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/WH6jEarkVf — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 9, 2020

Marco Vanni: “Abbiamo tutti creduto ad Antonio, sembrava sicuro di poter gestire la situazione”. In corso la deposizione della fidanzata di Federico Ciontoli, testimone al processo d’appello bis.



Tutti i dettagli questa sera alle 21:20 su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/DPmwBrzZzA — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 9, 2020

Chi l'ha visto? | Dove vederlo in diretta tv e live streaming

Chi l'ha visto va in onda, ogni mercoledì, su Rai 3 alle 21.15 e si può seguire anche in streaming su Raiplay, selezionando il terzo canale.



Chi L'ha visto, second Screen

Chi l'ha visto si può seguire anche su Facebook e su Twitter. Si può partecipare attivamente alla puntata contattando la redazione attraverso il numero WhatsApp 345 313 1987, il telefono fisso 06.8262 o via posta elettronica 8262@rai.it.