Blogo retroscena: Tinna Hoffmann in coppia con Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle

Di Hit mercoledì 9 settembre 2020

In attesa del ritorno di Samuel Peron a fianco della figlia di Adriano Celentano un coppia tutta al femminile per lo show diretto e condotto da Milly Carlucci

Tutti negativi. Il proclama del generale in campo di Ballando con le stelle è stato lanciato dai social ufficiali del premiato show del sabato sera di Rai1 e la squadra sta lavorando alacremente per essere pronta sabato 19 settembre quando partirà l'edizione 2020 di questa trasmissione. Il generale in campo è ovviamente Milly Carlucci e le coppie in gara sono al lavoro per essere nella miglior forma possibile in occasione del kick off di Ballando con le stelle.

Due componenti del cast, come è noto, sono però in attesa di sottoporsi ad un nuovo tampone, dopo essere risultati positivi al Covid-19 un paio di settimane fa. Si tratta come è noto del pugile Daniele Scardina e del maestro Samuel Peron. Ora entrambi sono entrati nel protocollo sanitario dell'ASL di riferimento che dovrà chiamarli -loro sperano al più presto- per sottoporsi ad nuovo tampone.

Nel frattempo però, mentre Anastasia Kuzmina attenderà notizie da parte del suo compagno di ballo Daniele Scardina, Rosalinda Celentano, la compagna di ballo di Samuel, che è risultata come tutti gli altri negativa al tampone, si sta comunque allenando e la produzione del programma le ha assegnato come compagna di allenamenti Tinna Hoffman. La ballerina danese ora al fianco in palestra di Rosalinda, ha già partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Sean Kanan e con Stefano Pantano.

Siamo in grado di dirvi inoltre che se le circostanze non permetteranno a Samuel di essere pronto per la prima puntata di Ballando 2020, la produzione sta pensando di far gareggiare comunque Rosalinda Celentano proprio con Tinna. Sarebbe la prima volta che in Ballando ci sarebbe una coppia di ballerini in gara totalmente femminile, dopo la coppia al maschile di qualche edizione fa composta da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci.

Va detto inoltre che nell'edizione inglese di Ballando con le stelle, che ad ottobre partirà sulla BBC, ci sarà una coppia totalmente al femminile. La pugile campionessa olimpionica Nicola Adams avrà una partner donna al suo fianco.