Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ?

Di Hit martedì 8 settembre 2020

Le ultime notizie sulla prossima edizione del preserale di Rai1

Torna lunedì 28 settembre alle ore 18:45 subito dopo Vita in diretta l'appuntamento con il preserale più visto della televisione italiana: l'Eredità. Il gioco a premi prodotto in collaborazione con Banijay torna con la conduzione di Flavio Insinna, ormai perfetto padrone di casa di questo quiz e torna con le sue inseparabili professoresse, che quest'anno però saranno solo due e non più quattro.

TvBlog è in grado di darvi i nomi delle due prescelte ad affiancare il buon Insinna in questa stagione 2020-2021 dell'Eredità, entrambe che hanno già ricoperto questo ruolo. Partiamo da Ginevra Francesca Pisani, classe 1998 da Napoli. Diplomata al liceo scientifico ha studiato danza classica e moderna, ma anche recitazione. Prende parte al film di Paolo Sorrentino "Loro" e partecipa come corteggiatrice a Uomini e donne, inoltre è molto attiva sui social con un cospicuo numero di follower che quotidianamente la seguono.

L'altra professoressa che farà parte del cast dell'Eredità 2020-2021 sarà Sara Arfaoui, Classe 1995 di Montebelluna in provincia di Trevisto, si diploma al liceo classico, poi lavora come modella, ma approfondisce i suoi studi iscrivendosi a psicologia in Francia.

Per quel che riguarda il pubblico anche quest'anno, come accadeva nelle ultime puntate della precedente edizione del game show di Rai1, l'Eredità non avrà pubblico presente in studio, questo per le misure anti Covid volute dalla task force Rai che si occupa di questa questione, guidata dall'AD Fabrizio Salini.

Appuntamento dunque per la nuova edizione dell'Eredità condotta da Flavio Insinna su Rai1 da lunedì 28 settembre con Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani nel ruolo delle professoresse.