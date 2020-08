Uomini e Donne pronto per ripartire: i tre aspiranti tronisti, il nuovo corteggiatore di Gemma e la prima tronista trans

Di Fabio Morasca mercoledì 26 agosto 2020

Il dating show di Maria De Filippi è stato molto attivo sui social nel corso di quest'estate.

Dopo un'edizione nella quale Maria De Filippi si è ritrovata costretta a sperimentare a causa dell'emergenza sanitaria e di tutte le difficoltà logistiche che ne sono derivate (dal nuovo format, Corteggia con le Parole, al mix tra Trono Classico e Trono Over dopo il ritorno in studio), Uomini e Donne, nel corso di quest'estate, ha seminato non poco, osservando una pausa che è stata esclusivamente televisiva, al fine di raccogliere i frutti sperati con il ritorno in onda a settembre (il promo della nuova edizione è attualmente in rotazione).

La pausa, come già anticipato, infatti, si è rivelata solamente televisiva perché il dating show, tramite Witty Tv e i canali ufficiali sui vari social, è stato attivo anche nei mesi estivi.

Il ritorno del mix tra Trono Classico e Trono Over, che ha funzionato e ravvivato il programma, non sembra essere più così scontato perché durante l'estate, su Witty Tv, è stato lanciato una sorta di mini-talent tra 3 aspiranti tronisti, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda, presentati al pubblico attraverso una serie di filmati. Il pubblico si è espresso e i risultati verranno resi noti nel corso delle prime registrazioni.

Non si può parlare di Trono Over, invece, senza nominare Gemma Galgani, protagonista delle ultime edizioni e al centro delle polemiche, negli ultimi mesi, per la sua decisione di accettare la corte di un ragazzo di soli 26 anni, Nicola Vivarelli, di circa 45 anni più giovane di lei.

Oggi, mercoledì 26 agosto, sui profili ufficiali di Uomini e Donne, sono stati condivisi due video che hanno acceso ulteriormente i riflettori su Gemma, dando un'idea su quali saranno le dinamiche con le quali partirà la nuova edizione.

Nel primo video intitolato "Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci", Gemma, in prima persona, parla di un appuntamento molto importante per lei: "Oggi ho un appuntamento molto importante, rappresenta un momento particolare della mia vita, mantengo questo segreto...".

Nel secondo video dal titolo "Per Gemma è stata un'estate di cambiamenti. Cosa sarà successo?", Gemma fa intendere la presenza di un nuovo corteggiatore: "Dovrei incontrare una persona, forse sarò un po' intimorità perché mi mette un po' soggezione il fatto di arrivare con questa valanga di domande, no, magari mi guarderà così, un po' stralunato...".

Oltre ai tre tronisti e a Gemma, nel corso di quest'estate, sono circolati rumors riguardanti anche il debutto del Trono Trans, con la prima tronista trans nella storia del programma. Stando al sito Very Inutil People, la tronista trans scelta dalla redazione risponderebbe al nome di Serena Aniello, social influencer.

Per non parlare, poi, delle coppie provenienti dalle due edizioni di Temptation Island di quest'anno che, come ormai avviene abitualmente, verranno ospitate da Uomini e Donne per fornire aggiornamenti. Una delle coppie più chiacchierate dell'edizione condotta da Filippo Bisciglia, Valeria e Ciavy, ad esempio, si è recentemente ricomposta.

Non ci sono dubbi, quindi, che Uomini e Donne ripartirà con molta carne al fuoco...

Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci! #UominieDonne pic.twitter.com/qsGwBO1T9j — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2020