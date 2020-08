Europa League, la finale Siviglia-Inter stasera in diretta su TV8 e Sky

Di Fabio Morasca venerdì 21 agosto 2020

Questa sera andrà in onda la finale di Europa League tra Inter e Siviglia.

Questa sera, venerdì 21 agosto 2020, andrà in onda la finale di Europa League tra l'Inter di Antonio Conte e il Siviglia.

La partita sarà visibile anche in chiaro, su TV8, a partire dalle ore 21. La finale, inoltre, sarà trasmessa anche da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW TV e tramite l'app Sky Go per i clienti Sky.

Sono dieci anni che un club italiano non alza in cielo un trofeo in Europa. Dopo le finali di Champions League perse dalla Juventus nel 2015 e nel 2017, l'Italia ha una nuova opportunità con l'Inter che, tra l'altro, come ben ricordiamo, è l'ultimo club italiano ad aver vinto una manifestazione continentale (la Champions League, nell'anno del Triplete, la stagione 2009/10).

I nerazzurri, però, avranno davanti a loro una squadra che ha un feeling particolare con l'Europa League, un tempo nota come Coppa UEFA.

Il Siviglia, infatti, ha giocato la finale di Europa League/Coppa UEFA in 5 occasioni, vincendo sempre, due volte consecutive nel 2006 e nel 2007 e altre tre volte consecutive, dal 2014 al 2016. Gli andalusi, quindi, sono il club che ha vinto più volte il trofeo. Nell'ultimo decennio, inoltre, la Spagna ha vinto altre tre volte l'Europa League, grazie alle tre affermazioni dell'Atletico Madrid (2010, 2012, 2018).

Di seguito, trovate tutti i dettagli riguardante la programmazione Sky della finale di Europa League.

Europa League - La finale in diretta tv

Venerdì 21 agosto 2020

ore 21

Siviglia-Inter

TV8, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

ore 20 e ore 23

Studio Europa League

conduce Anna Billò con Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna.