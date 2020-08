Europa League, da stasera le semifinali: Inter - Shakhtar, lunedì in diretta su TV8 e Sky

Di Fabio Morasca domenica 16 agosto 2020

Le semifinali di Europa League, in onda su Sky stasera e domani.

Dopo i quarti di finali di Champions League, durante i quali abbiamo visto l'Atalanta sfiorare l'impresa storica contro i francesi del Paris Saint-Germain, a partire da stasera, domenica 16 agosto 2020, su Sky, ritornerà l'Europa League con le semifinali, sempre in gara secca.

L'Inter è l'unica italiana rimasta in queste due Final Eight, organizzate dalla Uefa per portare a termine entrambe le manifestazioni che, come sappiamo, hanno affrontato una lunga interruzione a causa dell'emergenza sanitaria.

Dopo aver battuto i tedeschi del Bayer Leverkusen, i nerazzurri allenati da Antonio Conte dovranno avere la meglio anche sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk per poter accedere alla finale. E' dai tempi dello storico "Triplete" che l'Inter non raggiunge l'atto finale di una coppa europea.

Inter-Shakhtar si giocherà lunedì 17 agosto 2020, a partire dalle ore 21, e sarà visibile in chiaro, su Tv8, oltre che su Sky Sport.

Stasera, domenica 16 agosto, invece, sempre a partire dalle ore 21, andrà in onda la prima semifinale, Siviglia-Manchester United, visibile solo su Sky Sport.

Entrambi i match saranno disponibili anche in live streaming su NOW TV, in 4K HDR con Sky Q Satellite e su Sky Go.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Europa League - Partite domenica 16 e lunedì 17 agosto in diretta tv

Domenica 16 agosto

ore 21

Siviglia-Manchester United

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Gianluigi Bagnulo.

ore 20 e ore 23

Studio Europa League

conduce Anna Billò con Daniele Adani, Massimo Marianella, Riccardo Trevisani e Fayna.

Lunedì 17 agosto

ore 21

Inter-Shakhtar

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e TV8

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fernando Orsi, bordocampo Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo.

ore 20 e ore 23

Studio Europa League

conduce Anna Billò con Daniele Adani, Giuseppe Bergomi, Riccardo Trevisani e Fayna.