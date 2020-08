Europa League, Inter - Bayer Leverkusen stasera in diretta su TV8 e Sky

Di Fabio Morasca lunedì 10 agosto 2020

Ha inizio la Final Eight dell'Europa League: la partita dell'Inter sarà visibile in chiaro.

La Final Eight dell'Europa League, la fase finale della seconda manifestazione calcistica continentale per club, ha inizio oggi, lunedì 10 agosto, con i quarti di finale, e terminerà il prossimo 21 agosto con la finale.

Tutte le partite si disputeranno in Germania, negli stadi di Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen, in gara secca, da "dentro o fuori".

L'Inter di Antonio Conte, dopo aver superato l'ostacolo Getafe, giocherà contro il Bayer Leverkusen alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Con l'eliminazione della Roma, i nerazzurri sono l'unica squadra rimasta in corsa per l'Europa League così come l'Atalanta è l'unico club rimasto in corsa per giocarsi la Champions League, dopo le eliminazioni di Juventus e Napoli.

La partita dell'Inter sarà visibile in chiaro, su TV8, a partire dalle ore 21. Il match andrà in onda anche su Sky Sport Uno, su Sky Sport 252, in 4K HDR con Sky Q Satellite e in streaming su NOW TV.

Il pre-partita sarà affidato ad Anna Billò che condurrà Studio Europa League insieme a Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna, ai quali si aggiungeranno Giuseppe Bergomi e Lorenzo Minotti, rispettivamente lunedì e martedì. Studio Europa League andrà in onda alle ore 18, alle ore 20 e alle ore 23.

Di seguito, trovate tutti gli altri appuntamenti con i quarti di finale di Europa League.

Europa League - Partite lunedì 10 e martedì 11 agosto in diretta tv

Lunedì 10 agosto

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Inter-Bayer Leverkusen

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra) e TV8

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fernando Orsi, bordocampo Andrea Paventi; Diretta Gol Geri De Rosa.

Manchester United-Copenaghen

Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Martedì 11 agosto

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Shakhtar Donetsk-Basilea

Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Davide Polizzi.

Wolverhampton-Siviglia

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Riccardo Gentile; Diretta Gol Maurizio Compagnoni.