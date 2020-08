Europa League: stasera Inter-Getafe in diretta su Sky

Di Massimo Galanto mercoledì 5 agosto 2020

In chiaro su Tv8 Diretta gol, con le immagini salienti della partita dei nerazzurri di Antonio Conte

Dopo il lungo stop, da oggi torna in campo l'Europa League, che vede due italiane in corsa. Si tratta dell'Inter di Antonio Conte e della Roma di Paulo Fonseca, entrambe impegnate negli ottavi di finale (nella inedita versione di gara unica). Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky, in particolar modo su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su Now Tv.

Stasera, mercoledì 5 agosto, tocca all’Inter, che alle 21 sfiderà il Getafe per il passaggio del turno. Telecronaca di Federico Zancan e Fernando Orsi.

Per commentare in studio i match alle ore 18, alle 20 e alle 23 con Anna Billò oggi ci saranno Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Luca Marchetti e Fayna. Su Tv8, in chiaro, sarà proposta Diretta Gol, con le immagini salienti di Inter-Getafe in tempo reale.

Europa League, partite mercoledì 5 agosto in diretta tv

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shakhtar D-Wolfsburg Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Copenaghen-Basaksehir Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; Diretta Gol Geri De Rosa

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) e su Tv8

Inter-Getafe Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi; bordocampo Matteo Barzaghi;

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Manchester Utd-Lask Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Davide Polizzi