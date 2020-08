Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 19 agosto 2020: il caso del piccolo Gioele fa esplodere Vita in diretta estate

Di Hit giovedì 20 agosto 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 20% di share, poi c'è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Day dreamer che è al comando appena sotto la soglia del 20% di share. La curva blu del varietà Io e te scorre al secondo posto di un paio di punti al di sopra della linea del 10% di share.

In seguito vediamo la curva di Rai1 che si porta nettamente al comando fin verso il 20% con uno Speciale della Vita in diretta estate dedicato al ritrovamento dei resti del cadavere del piccolo Gioele. Rai1 ha deciso di togliere ieri la replica del Paradiso delle signore (che torna da oggi) per far spazio a questo speciale di Vita in diretta estate per documentare in tempo reale la triste vicenda siciliana.

La curva di Canale 5 scorre poco sotto il 15% con la replica del Segreto, mentre la curva blu di Vita in diretta estate resta sempre nettamente al comando sfiorando il 25% di share, con la curva di Canale 5 che poi scende attorno al 10% di share.

La sfida del preseale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 25% di share, con le curve di The wall e Tg3 e Tg Regionali che si "giocano" il secondo posto attorno al 15% di share.