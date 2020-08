Tale e Quale Show 2020, il cast della nuova edizione

Di Giorgia Iovane sabato 1 agosto 2020

Tale e Quale Show 2020, Carlo Conti svela i concorrenti.

Arriva agosto e Carlo Conti annuncia su Instagram il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Dopo tante anteprime e diverse indiscrezioni arriva la lista ufficiale dei concorrenti di Tale e Quale Show 2020, al via il 18 settembre.



























I protagonisti di T&Q 2020 !!!! @raiunofficiall @taleequaleshow

Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 1 Ago 2020 alle ore 1:26 PDT

I 10 protagonisti della decima edizione sono:

Barbara Cola

Francesca Manzini

Carolina Rai

Carmen Russo

Giulia Sal

Sergio Muniz

Francesco Paolantoni

Pago

Virginio

Luca Ward

Alcuni di questi nomi erano circolati alla vigilia: di Luca Ward diretto alla corte di Conti avevamo parlato, così come del provino di Sergio Muniz - che con Carmen Russo condivide anche l'esperienza de L'Isola dei Famosi.

Cast eterogeneo per provenienza ed esperienze, come nella tradizione dello show di Conti. A sorprendere sono spesso gli insospettabili: ora non ci resta che vedere come sarà questa decima edizione di Tale e Quale Show, la prima ai tempi del Covid (e le procedure per il trucco saranno sicuramente tra quelle più stringenti).