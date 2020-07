Temptation Island: le anticipazioni della sesta e ultima puntata del 30 luglio 2020

Di Marco Salaris giovedì 30 luglio 2020

La sesta puntata di Temptation Island 2020

Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni giovedì in prima serata.

Dopo l'appuntamento speciale andato in onda eccezionalmente martedì 28 luglio, Temptation Island giunge questa sera all'epilogo della settima edizione. Gli ultimi nodi da sciogliere sono quelli delle tre coppie rimanenti che dovranno dare il loro verdetto davanti ai falò di confronto finali che si preannunciano al cardiopalma.

Rivedremo Antonella Elia e Pietro delle Piane già alle prese con il falò cominciato nella puntata di martedì. Nelle anticipazioni mostrate, la showgirl non prenderà bene il presunto bacio del suo fidanzato con una delle tentatrici, i nervi tesi prenderanno il sopravvento sul rapporto dei due?



Attenzione puntata anche su Anna e Andrea e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Per loro il viaggio nei sentimenti si è compiuto, dopo 21 giorni si rivedranno per il faccia a faccia in cui si farà chiarezza su ciò che è accaduto nei due villaggi e, quindi, prenderanno la decisione definitiva sul futuro delle loro storie.

In più, terminata l'esperienza a Is Morus Relais, rivedremo tutte le 6 coppie che, a distanza di un mese, ci racconteranno se le scelte fatte sono state confermate oppure ci sono stati clamorosi sviluppi.

