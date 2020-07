Temptation Island, il second screen supera gli steccati tra reti televisive

Di Massimo Galanto giovedì 30 luglio 2020

I volti Rai Andrea Delogu e Costantino Della Gherardesca (anche su Sky) e perfino la giornalista di La7 Gaia Tortora seguono e commentano in tempo reale su Twitter il reality di Canale 5. Solo per il Festival di Sanremo può succedere qualcosa di simile

Tutti pazzi per Temptation Island. Il reality estivo di Canale 5 (stasera l'ultimo appuntamento, come sempre live su Blogo) condotto da Filippo Bisciglia si è confermato un successo in termini di ascolti, ma non solo. Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, infatti, ha avuto un ottimo riscontro anche sui social, dove ha monopolizzato (anche grazie alla sostanziale assenza di competitor diretti) l'attenzione degli utenti nei giorni di messa in onda.

A partecipare alla second screen experience non soltanto i telespettatori comuni, ma anche alcuni professionisti della televisione. Una circostanza non ordinaria, perché, se si esclude il Festival di Sanremo, gli antichi steccati tra aziende televisive reggono anche (solo?) sui social, con i personaggi legati ad una specifica rete che quasi mai osano commentare programmi in onda su emittenti concorrenti, a meno che non sia per esporre critiche più o meno velate agli stessi (gli esempi più facili riguardano le varie edizioni del Grande Fratello e alcune trasmissioni di Barbara d'Urso).

Così, se Costantino Della Gherardesca, attualmente in onda su Rai2 con Resta a casa e vinci nel giorno del debutto di Temptation Island (ma anche del suo The Royals, proposto su Sky Uno!) ha esaltato Bisciglia (ne ha parlato anche nell'intervista rilasciata qualche settimana fa a Blogo) proponendolo addirittura per il Festival di Sanremo, Andrea Delogu, in queste settimane impegnata su Rai1 alla guida di La vita in diretta, ha commentato - rigorosamente senza hashtag - in tempo reale la puntata di Temptation di martedì scorso, sembrando particolarmente coinvolta dalle vicissitudini sentimentali di Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Tutto questo per un po’ di notorietà riflessa? Odiare in silenzio per mesi e mesi solo per avere un po’ di notorietà. Mamma mia... mammamammamamma mia. — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 28, 2020

La visione collettiva e social di Temptation Island non ha risparmiato neanche l'insospettabile Gaia Tortora, vice direttore del TgLa7, che su Twitter si è apertamente schierata dalla parte di Manila Nazzaro, nei panni di amica consigliera di Antonella Elia.