Quanto vale sui social Temptation Island per chi vi partecipa?

Di Massimo Galanto mercoledì 29 luglio 2020

La visibilità televisiva che il reality offre, in che misura si trasforma in seguito social per i concorrenti? Ecco i numeri di Instagram

La forza televisiva di Temptation Island non è in discussione e i dati di ascolto fatti registrare anche nella puntata di ieri, andata in onda eccezionalmente di martedì, lo confermano.

Ma a livello social quanto è potente il reality di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi? Proviamo ad approcciarci alla questione, dando un'occhiata ai numeri Instagram dei principali protagonisti del programma (su Webboh trovate i numeri social di tentatori e tentatrici a inizio trasmissione).

Premesso che praticamente tutti - prevedibilmente - beneficiano sui social della visibilità offerta da Temptation Island (seguito da 1,2 milioni di follower su Instagram), si può distinguere l'analisi tra concorrenti vip e concorrenti nip dell'edizione in corso (iniziata il 2 luglio, finirà domani, giovedì 30).

Antonella Elia il primo luglio poteva contare su 188 mila follower, ora è passata a 217 mila, facendo quindi registrare un +29 mila. Buona la crescita anche per Manila Nazzaro, che dai quasi 120 mila follower del primo luglio, è passata ai 143 mila di oggi, con circa 23 mila seguaci guadagnati.

Interessante osservare che l'account Instagram dell'apprezzato fidanzato dell'ex Miss Italia, Lorenzo Amoruso, abbia fatto registrare un incremento di 21 mila follower, passando dai 24 mila del primo luglio ai 45 mila odierni. Molto più contenuta la crescita di Pietro Delle Piane, probabilmente per il suo comportamento molto discusso nei confronti della fidanzata (+6 mila in un mese, dai 21 mila del primo luglio agli attuali 27 mila).

Veniamo ai nip. Il dato forse più interessante è quello che riguarda Anna (@boschetti_miss su Instagram) che durante la messa in onda del programma è passata sì da 283 a 8100 follower, ma perdendo oltre 3000 follower dopo la puntata di giovedì scorso, quella nella quale è andata un po' oltre nella strategia attuata per far ingelosire il fidanzato Andrea. Il quale, invece, con soli 16 post pubblicati, incrementa addirittura di 19 mila follower il suo seguito social, arrivando a quasi 20K.

Boom per Valeria Liberati, che dagli 8 mila di inizio luglio è passata ai 109 mila attuali. Decisamente peggio il fidanzato (anzi, l'ex, visto che i due si sono lasciati) Ciavy, che dai 14 mila di inizio luglio è arrivato fino ai 30 mila odierni.

Molto più bassi i numeri per la coppia uscita (insieme) nella puntata di ieri, con Antonio Martello e Annamaria Laino ampiamente sotto i 10 mila follower (lei 8200, lui 2200). Fanalino di coda di questa particolare classifica Alessandro e Sofia (usciti subito e insieme), con rispettivamente 1000 e 2200 follower.

P.S. Durante la messa in onda del programma, i concorrenti non possono produrre contenuti 'originali' sui propri social e quasi sempre firmano i post che pubblicano come 'staff'.