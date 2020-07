laF, palinsesto autunno 2020: tutti i titoli (Gallery)

Di Fabio Morasca giovedì 23 luglio 2020

Il palinsesto autunnale di laF, il canale televisivo del gruppo Feltrinelli.

laF, il canale televisivo edito dal gruppo Feltrinelli disponibile sul canale 135 di Sky, ha presentato ufficialmente il palinsesto riguardante l'autunno 2020 che sarà composto da serie tv, produzioni originali esclusive, reportage internazionali e non solo.

Dopo aver portato in Italia le serie tv Poldark, Victoria, Cardinal, I Durrell – La mia famiglia e altri animali e Maigret, con Rowan Atkinson, laF offrirà un altro titolo per quanto riguarda la serialità tratta dalla letteratura internazionale. Il palinsesto autunnale, infatti, verrà inaugurato dalla serie Sanditon, serie-evento prodotta da ITV e PBS/MASTERPIECE tratta dall'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, con Rose Williams (già vista ne I Medici e in Reign) nei panni di Charlotte Heywood, e Theo James (già visto in The Divergent Series, Golden Boy, Underworld – Il risveglio e Underworld: Blood Wars), nel ruolo di Sidney Parker. Sanditon andrà in onda a settembre.

Per quanto riguarda, invece, le produzioni originali, tra i nuovi format, troveremo Quello che è – Nuove storie italiane, in onda a settembre, programma con Antonio Dikele Distefano, scrittore italiano di origini angolane, che ci porterà alla scoperta, come suggerisce il titolo, di nuove storie in un "paese multiculturale e pluridentitario" come l'Italia, con il contributo di Elodie, Maxime Mbanda, Esperance Hakuzwimana Ripanti, Misha Sukyas, Medhi Meskar e Hicham Ben'mbarek.

Un nuovo format che andrà in onda ad ottobre sarà A qualcuno piace Green, viaggio nelle eccellenze del nostro paese in tema di ambiente ed ecosostenibilità, condotto dal biologo marino Raffaele Di Placido.

L’ambiente, la natura e la ricerca di uno stile di vita più sostenibile saranno i protagonisti anche di Scappo dalla città, in onda a novembre, condotto dalla scrittrice e comedian Arianna Porcelli Safonov, format dedicato agli italiani che hanno deciso di abbandonare le grandi metropoli per andare a vivere in campagna, nei borghi e nei piccoli centri, reinventando la propria vita e la propria attività professionale.

A dicembre, infine, sarà il turno di Torno a vivere in Italia, condotto dai coach-surfer Anna Luciani e Simone Chiesa, già protagonisti di Voglio vivere in Italia. Torno a vivere in Italia darà voce agli "italiani di ritorno", gli italiani che hanno scelto di ritornare nel loro paese dopo esperienze all'estero.

Per quanto concerne, invece, i nuovi documentari, ad ottobre arriverà Gianni Rodari 2.0 – La fantasia al potere, un film-omaggio al celebre scrittore e giornalista, a 100 anni dalla sua nascita, narrato da Frankie hi-nrg mc; a novembre, invece, sarà il turno di Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso, con l'attrice Elena Russo Arman, che ripercorrerà la vita e le opere del celebre autore di 1984, a 70 anni dalla morte, interpretando Eileen O'Shaughnessy, sua prima moglie e figura per lui fondamentale.

In autunno, su laF, infine, andranno in onda anche i viaggi dei grandi reporter internazionali come Simon Reeve, Bill Weir, Corentin de Chatelperron, Antoine Auriol, Philippe Simay e Mikael Colville-Andersen. In particolare, a settembre, arriveranno i nuovi episodi di Giardini fantastici e dove trovarli, con l'architetto Jean-Philippe Teyssier, mentre a novembre, sarà la volta di Incredibili viaggi in treno, con il giornalista francese Philippe Gougler.