Blogo retroscena: Stefano Bollani torna in tv con Lezioni di piano su Rai3

Di Hit domenica 19 luglio 2020

Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva

C'è un idea che viene accarezzata con entusiasmo a Rai3 e che vedrebbe il ritorno in televisione del maestro Stefano Bollani. Il titolo di questo programma sarebbe Lezioni di piano in una specie di versione riveduta e corretta del suo Sostiene Bollani che è andato in onda anni fa nella seconda serata di Rai1.

Questa volta Lezioni di piano avrà una cadenza quotidiana e verrebbe posizionato nel territorio dell'access time, fra le 20,20 e le 20,45 quando poi la linea andrebbe alla soap opera di Rai Fiction Un posto al sole.

La cadenza quotidiana e il formato più ridotto ma spalmato a striscia nel palinsesto della terza rete cambierebbe decisamente i connotati al format originale andato già in onda sulla Rai1 di Andrea Fabiano, ma di certo l'interesse del suo affezionato pubblico rimarrebbe pressoché intatto.

L'appuntamento per questo programma, che per ora è solamente un progetto scritto in attesa di una effettiva realizzazione è per l'inizio del prossimo anno, come detto, nel territorio dell'access time della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.