Il diario delle vacanze e il ripassone della Banda dei fuoriclasse su Rai Yoyo e Rai Gulp

Di Hit sabato 18 luglio 2020

Due appuntamenti per i ragazzi in età scolastica in attesa del ritorno in classe il prossimo 14 settembre

Dal 20 Luglio, arriva su Rai Yo Yo, “Diario delle vacanze – In Montagna!”, spin-off di “Diario di Casa”, il programma condotto da Armando Traverso, che ha accompagnato bambini e famiglie, attraverso i difficili mesi del lockdown, rispondendo a dubbi e interrogativi sul periodo di emergenza sanitaria. Questa volta le cinque puntate - ambientate in Val di Fiemme (Trentino) - saranno dedicate alla montagna, e in particolare a come trascorrere in sicurezza la vacanza con tutta la famiglia. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30 su Rai Yoyo e su Rai Play.

Nonostante l’attenzione sia ancora alta e le precauzioni contro il virus indispensabili, in completa sicurezza, bambini e famiglie andranno alla scoperta della natura e delle tradizioni locali, rispettando tutte le distanze previste e muniti di adeguati strumenti di protezione. In compagnia di Armando Traverso ogni passo è una scoperta, fra le sette “Meraviglie” e i quattro “Paradisi” della Val di Fiemme dove la natura gioca con i bimbi rivelando i suoi segreti. I piccoli saranno impegnati in attività nella natura, come avvistare volatili, cercare fossili di molluschi, creare opere di land art, costruire capanne primitive e mungere le mucche fra prati incontaminati lontano dal traffico. Accanto a loro ci saranno educatori, accompagnatori di mezza montagna, attori, geologi, guide alpine, ornitologi, casari e persino artisti.

Nel corso delle cinque puntate saranno mostrate attività che si possono fare in montagna, in tutta sicurezza, nelle località di Cavalese, Alpe Cermis, Bellamonte, Predazzo, Pampeago e l’Altopiano di Lavazè.

Non mancheranno i video che i bambini a casa potranno inviare al programma tramite i social di Rai Yoyo e Rai Gulp, e le incursioni di Lallo Il Cavallo, uno dei beniamini dei più piccoli.

Diario della Vacanze – In Montagna! è un programma della direzione Rai Ragazzi, realizzato in collaborazione con l'Azienda per il turismo della Val di Fiemme, scritto da Armando Traverso con Martina Forti, e diretto da Marco Lorenzo Maiello.

Su Rai Gulp si torna poi a pensare alla scuola con i compiti delle vacanze. Da lunedì 20 luglio, alle 14.40, sarà in onda “La Banda dei FuoriClasse, Il Ripassone”, un’edizione speciale del programma di Rai Ragazzi che riproporrà le lezioni più significative dedicate agli studenti nella primavera scorsa.

L’appuntamento accompagnerà i ragazzi fino a settembre, alla riapertura delle scuole, con una fascia quotidiana dal lunedì al venerdì.

Per la scuola primaria, Mario Acampa, il capobanda, introdurrà le lezioni dei maestri Alessanda Pederzoli, Alex Corlazzoli e Oriana Dariù, che spazieranno dall’ italiano alla storia, dalle scienze alla storia dell’arte. Le lezioni saranno arricchite inoltre da materiali video grazie alla collaborazione con MyEdu, HUB Scuola Mondadori Education - Rizzoli Education e DeAgostini Editore e da serie in animazione e live action, prodotte e acquistate dalla library di Rai Ragazzi.

Per i ragazzi della scuola secondaria, invece, lezioni selezionate, realizzate dai docenti Enrico Galiano (lettere e storia), Alessandro Beloli (geografia), Charlotte Gandi (lettere) e Francesco Cicogna (educazione motoria) saranno disponibili in ogni momento su Rai Play.

“La Banda dei FuoriClasse”, che ha registrato migliaia di contatti non solo in tv ma anche su RaiPlay e sui social network, ha rappresentato uno sforzo produttivo importante per Rai Ragazzi che, nonostante le limitazioni imposte dalla fase di lockdown, è riuscita a garantire, dallo scorso 17 aprile (giorno della prima puntata) al 10 giugno, ultimo giorno di scuola, una diretta giornaliera di tre ore. Sono state affrontate tutte le materie dall’italiano alla matematica, passando per storia, geografia, scienze, inglese, educazione artistica e musica, oltre all’educazione fisica. Il programma è stato realizzato in collaborazione il Ministero dell’Istruzione.

“La Banda dei FuoriClasse, Il Ripassone” è un programma scritto da Federico Taddia Giovanna Carboni, Mario Acampa, Toni Mazzara e Silvia Righini e con la regia di Marta Manassero.