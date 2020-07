La Pupa e il Secchione e Viceversa: Pucci condurrà la nuova edizione

Di Fabio Morasca martedì 14 luglio 2020

La notizia è stata pubblicata dal sito Giornalettismo.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, la nuova versione dell'omonimo reality show andato in onda su Italia 1 negli anni 2000, come già anticipato da TvBlog, tornerà con una nuova edizione.

Stando ad una notizia pubblicata dal sito Giornalettismo, la quarta edizione de La Pupa e il Secchione avrà un conduttore diverso, sempre proveniente, però, dal mondo di Colorado: Paolo Ruffini, infatti, lascerà il proprio posto ad Andrea Pucci.

Il comico milanese, volto storico del varietà comico di Italia 1, condurrà la nuova edizione da solo, senza essere affiancato da showgirl o co-conduttrici. Paolo Ruffini, nell'edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa andata in onda quest'anno, dal 7 gennaio al 18 febbraio 2020, è stato affiancato da Francesca Cipriani.

Pucci, come ricordiamo, ha già alle spalle esperienze da conduttore: oltre allo show comico 101% Pucci, infatti, il comico milanese, nel 2017 e nel 2018, ha condotto due edizioni di Big Show, il varietà di Italia 1 ispirato al format inglese Michael McIntyre’s Big Show.

Come già anticipato, invece, nel 2020, dopo un'assenza di quasi dieci anni, è tornato in onda su Italia 1, La Pupa e il Secchione, con un nuovo titolo (dovuto alla novità riguardante la presenza delle "secchione" e di concorrenti maschi che ricoprono il ruolo di "pupi") e con un nuovo genere, il docu-reality in stile Temptation Island, senza studio e tutto realizzato in esterna (la location della terza edizione è stata il Domus Borghese di Roma).

Le sei puntate della terza edizione, vinta dalla coppia composta da Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco, hanno ottenuto una media di 1.899.000 telespettatori, pari ad uno share del 9,80%.