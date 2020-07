Retroscena Blogo: Caterina Balivo e la voce sul futuro a Canale 5

Di Massimo Galanto giovedì 9 luglio 2020

Mediaset nega tutto ("fantasie destituite di ogni fondamento"), l'entourage della conduttrice frena: "Non c'è nulla di deciso al momento"

Quale sarà il futuro televisivo di Caterina Balivo? Dopo l'addio a Vieni da me su Rai1, sono rimbalzate su riviste e web indiscrezioni rispetto ai prossimi impegni professionali della conduttrice (La7? Sky?). Blogo in queste ore ha intercettato una voce secondo la quale la Balivo sarebbe destinata a sbarcare sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5, per occupare la fascia pomeridiana.

Per verificare la fondatezza del rumor, abbiamo contattato l'azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza, parlando di "fantasie destituite di ogni fondamento". Anche l'entourage della Balivo non ha confermato la voce raccolta da Blogo, limitandosi a dire che "Caterina si sta riposando dopo una stagione molto impegnativa, non ci sono determinazioni decise per la prossima stagione, non c'è ancora nulla di deciso. Al momento non c'è nulla".

Di recente, proprio a proposito del suo eventuale passaggio al Biscione, la Balivo aveva spiegato che "le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace" e, dopo aver ricordato che "io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai", aveva aggiunto: "Non escludo però nulla al momento". Appunto, meglio non escludere nulla, in questo momento.