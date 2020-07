Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5

Di Hit giovedì 9 luglio 2020

Ecco altri provinati nel celebre reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini

Il percorso livido e dolce allo stesso tempo di una via impervia ma anche fatta di un entusiasmo d'anni verdi, porta verso una scoperta che appare giorno dopo giorno come l'immagine mai risolta di un puzzle Wagneriano, sovente inutile ma anche affascinante, su di un libro tutto da scrivere.

Quale gioia irrisolta pare essere così lieve da farsi vera e reale alla ricerca di qualcosa che è tutto da scrivere. Certo è vero che la costruzione di un programma è quasi come la costruzione di un amore e che chi vi s'impegna con anima e corpo, trova tutto ciò uguale alla scrittura del celebre brano di Ivano Fossati.

Costruire un programma, costruire in particolare un reality show non è affatto facile e se di programmi siffatti ormai ce ne sono parecchi, è proprio nella costruzione del suo cast che egli vive il suo momento più importante, più difficile, ma anche quello più entusiasmante, sopratutto per un protoreality. Accompagnare i DNA di tanti personaggi, adottando la scusa della loro vera o presunta celebrità, ma cercando in verità in loro qualcosa di più profondo e nascosto, è compito difficilissimo e il Grande fratello vip, di cui è in allestimento la quinta edizione si sta adoperando affinché le tessere del puzzle s'incastrino alla perfezione.

Da queste parti vi abbiamo già dato alcuni nomi certi, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, altri che hanno sostenuto dei provini: Rocco Siffredi con il figlio Leonardo Tano, Antonio Razzi, Chiara Nasti ed Annalisa Chirico.

Ora è giunto il momento di aggiungere altri nomi di provinati partendo dall'attore Gianmarco Tognazzi, un nome di grande appeal mediatico figlio di cotanto padre. Poi confermiamo le indiscrezioni uscite su Tommaso Zorzi, il giovane e ricco influencer milanese che abbiamo visto giust'appunto nel docurelity Riccanza, adesso su Tv8 in Ogni mattina, ma anche concorrente in Pechino Express insieme a Paola Caruso. Inoltre siamo in grado di confermare la presenza nel gruppo di provinati dell'attrice e regista Asia Argento.

L'appuntamento è previsto da settembre, due volte alla settimana, con la nuova edizione del Grande fratello vip, condotto e diretto da Alfonso Signorini affiancato dal suo indomabile scudiero Pupo.