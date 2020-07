Retroscena Blogo: Tu sì que vales si allunga, 12 puntate in arrivo

Di Massimo Galanto sabato 4 luglio 2020

Mediaset avrebbe chiesto (e ottenuto) alla Fascino di Maria De Filippi di realizzare più puntate

Tra i titoli sicuri della prossima stagione televisiva c'è Tu sì que vales, che tornerà in onda su Canale 5 per la settima volta nella tradizionale collocazione del sabato sera.

Secondo quanto risulta a Blogo, il varietà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in giuria con Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, si allungherà rispetto al passato. In pratica, le puntate che andranno in onda dovrebbero essere 12 e non 9, con un piccolo accorciamento in termini di minutaggio delle singole emissioni.

Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, si tratterebbe di una richiesta avanzata da Mediaset alla Fascino, in ottica di ottimizzazione dei costi, tema quanto mai attuale nell'azienda di Cologno Monzese, a maggior ragione dopo il periodo di lockdown e di conseguente riduzione degli introiti pubblicitari.

L'ultima edizione, quella andata in onda dal 19 ottobre scorso, è stata recentemente replicata da Canale 5, confermandosi vincente in termini di ascolti. Ricordiamo che a completare il cast di sono Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e, nei panni di giurata popolare, Sabrina Ferilli.