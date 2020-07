Un Posto al Sole, dal 13 luglio le nuove puntate (tra normalità e pandemia

Di Giorgia Iovane venerdì 3 luglio 2020

Un Posto al Sole torna in onda dopo lo stop da lockdown, dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3.

Dopo lo stop delle riprese causa lockdown e quello delle repliche, Un Posto al Sole si prepara a tornare in onda: le nuove puntate andranno in onda dal 13 luglio, alle 20.45, su Rai 3 e lo annunciano con grande entusiasmo i membri storici del cast sui social.

Il cast di Un Posto al Sole è tornato sul set lo scorso 16 giugno seguendo rigidi protocolli di sicurezza e approfittando soprattutto di set esterni: tre troupe, minime, in azione contemporaneamente, due set esterni e uno in studio, sanificazioni continue e una scrittura pensata per tenere a distanza gli attori. E una soap senza baci e abbracci non è molto semplice da portare a casa, con tanto di scene da un matrimonio da realizzare sul terrazzo di Palazzo Palladini, tra una mascherina e una 'gomitata' di cortesia, come mostrano le immagini del promo.

Dopo 100 giorni, quindi, Un Posto al Sole torna in onda con puntate inedite: più di tre mesi di stop colmati da una parte dall'affetto dei fan che non si sono mai dati per vinti e soprattutto dalla volontà della produzione di non interrompere un rapporto col pubblico che dura da più di venti anni. E va dato merito alla squadra del CPTv di Napoli di aver cercato di far ripartire tutto nel minor tempo possibile e col massimo grado di sicurezza per tutti: e così da settimane è tornato lMade in Sud. è ricominciato Reazione a Catena e sono ripartite le storylines di UPAS.

Vedremo quando e come il lockdown entrerà anche nel racconto tv: durante la pausa forzata, infatti, Upas ha raccontato il lockdown e la pandemia con i suoi personaggi grazie a Un po' sto a casa, che ha aiutato anche a superare lo 'choc' della cancellazione delle repliche programmate dopo la fine delle puntate in magazzino. Anche Palazzo Palladini, quindi, affronta la Fase 3: ora sarà curioso capire come sarà gestita la 'schizofrenia' di un blocco narrativo che deve seguire gli eventi immaginati in epoca pre-pandemica e che al contempo non può perdere di vista uno degli storici punti di forza della soap, ovvero il suo ancoraggio alla realtà. Una bella sfida. Vedremo come sarà affrontata.