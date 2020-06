Insonnia, Nancy Brilli prima ospite di Costanzo e Strabioli. In studio decine di pecore (finte)

Di Massimo Falcioni martedì 30 giugno 2020

Domenica 5 luglio su Raitre parte Insonnia. Nancy Brilli prima ospite di Costanzo e Strabioli. Il programma si dedicherà ai problemi del sonno. In studio decine di pecore (finte)

Un programma per raccontare la notte di non può o non riesce a dormire. Prenderà il via domenica 5 luglio Insonnia, il talk della seconda serata di Raitre che vedrà alla guida l’instancabile Maurizio Costanzo e Pino Strabioli.

I due, che già hanno collaborato nella stesura di progetti teatrali, proporranno un talk tutto dedicato alla difficoltà di prendere sonno. In tal senso, la scenografia dirà molto, con la collocazione in studio di decine di pecore, ovviamente finte. Una sorta di auspicio – scherzoso – per la risoluzione del problema.

Insonnia si avvarrà dei consigli del professor Giuseppe Plazzi, neurologo Responsabile dei Laboratori per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Sonno del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università di Bologna. In ogni puntata si susseguiranno una storia di insonnia ‘comune’ e la confessione di un vip. A battezzare la trasmissione sarà Nancy Brilli, mentre domenica 12 Leo Gassmann racconterà l’insonnia tra i giovani.