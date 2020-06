Retroscena Blogo: speciale su Giorgio Faletti in arrivo in Rai

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Il prodotto, conteso da Rai1, Rai2 e Rai3, sarà realizzato da Giorgio Verdelli. Al centro un'intervista mai andata in onda

Il prossimo 1 luglio - a 3 anni precisi di distanza dallo storico concerto-evento di Modena Park - su Rai1 andrà in onda La tempesta perfetta, uno speciale dedicato a Vasco Rossi e realizzato da Giorgio Verdelli.

Secondo quanto risulta a Blogo, l'autore starebbe realizzando anche un altro speciale televisivo, stavolta su Giorgio Faletti, scrittore, cantante e attore scomparso nel 2014.

Si tratta di un lavoro iniziato già molti mesi fa e che, secondo quanto apprendiamo, dovrebbe essere destinato a Rai2. Per via dell'avvicendamento alle direzioni delle rete (all'epoca c'era Carlo Freccero, ora Ludovico Di Meo), in realtà, pare che lo speciale sia conteso anche dalle altre due reti generaliste della tv pubblica, con la Rai3 di Franco Di Mare particolarmente interessata (starebbe alla finestra anche la Rai1 di Stefano Coletta).

Al centro dello speciale dovrebbe esserci un'intervista realizzata da Verdelli a Faletti alcuni anni fa nel backstage di un programma televisivo e mai trasmessa finora. Insieme al mitico Vito Catozzo di Drive In e a Verdelli c'era Antonello Venditti. Tra le testimonianze già registrate dall'autore ci sarebbe quella allo scrittore Stefano Massini, grande ammiratore di Faletti.

Nelle prossime settimane si chiarirà il destino del progetto dedicato all'artista poliedrico venuto a mancare a 63 anni.