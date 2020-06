Mi Manda Rai 3 Estate: diretta prima puntata dalle ore 10:00

Di Claudia Cabrini lunedì 29 giugno 2020

La diretta della prima puntata di lunedì 29 giugno di Mi Manda Rai 3 Estate

Si è conclusa meno di 72 ore fa l'ultima stagione dello storico programma di informazione Mi Manda Rai 3, condotto da Salvo Sottile che ne è al timone dal 2016. E se lo stesso giornalista soltanto pochi giorni fa salutava i telespettatori augurando loro delle buone vacanze, sappiamo però che questa mattina, a partire dalle ore 10:00 su Rai 3, e così ogni giorno dal lunedì al venerdì alla medesima ora, troveremo in onda Mi Manda Rai 3 Estate, edizione estiva, per l'appunto, del programma che saprà tenerci compagnia fino a settembre. La versione originale del programma, nata nel 1990 con il titolo Mi manda Lubrano e originariamente condotta dal giornalista Antonio Lubrano, è poi passata a Luigi Necco, Piero Marrazzo, Andrea Vianello, Edoardo Camurri ed Elsa Di Gati, prima di venir affidata a Salvo Sottile che, come sappiamo, ha chiuso la sua conduzione di Mi Manda Rai 3 con la sua ultima stagione, quest'anno. La prima puntata di Mi Manda Rai 3 Estate sarà seguita in diretta da TvBlog a partire dalle ore 10:00.



Mi Manda Rai 3 Estate - Come vederlo

andrà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 3 e su Rai 3 HD, canale 503 del digitale terrestre, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 10:55 circa. Sarà anche visibile sul canale 103 di Sky e Tivusat, oppure in streaming sul portale online di RaiPlay.