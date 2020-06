C'è tempo per...: la prima puntata in diretta dalle ore 11:35

Di Fabio Morasca lunedì 29 giugno 2020

La prima puntata di C'è tempo per... in diretta.

C'è tempo per... è un talk show condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, in onda su Rai 1, ogni mattina, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 10 (la prima puntata andrà in onda eccezionalmente alle ore 11:35).

C'è tempo per...: le anticipazioni della prima puntata

A partire da oggi, lunedì 29 giugno 2020, avrà inizio C'è tempo per..., nuovo programma mattutino di Rai 1, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, dedicato agli uomini e alle donne over 60.

Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì, alle ore 10. La prima puntata avrà inizio eccezionalmente alle ore 11:35 per lasciare spazio alla Santa Messa, presieduta da Papa Francesco, in occasione della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

C'è tempo per... è un programma indirizzato alle persone âgée ed è un nuovo modo per raccontare "il terzo tempo della vita".

Ecco quanto si legge su Rai Play:

Se, fino a poco tempo fa, si pensava che la vita piena e attiva finisse con la pensione, oggi da lì spesso può ricominciare. I 60 diventano l'inizio di una fase della vita dove è possibile ancora provare gioia e passione, stupore e divertimento, amore e piacere, viaggiare e imparare cose nuove per le quali prima non abbiamo mai avuto tempo, vestirsi stravaganti e godersi il divano senza sensi di colpa, cambiare lavoro, vita, partner e gusti. Se non l'abbiamo fatto prima, questo è il tempo di prenderci cura del nostro corpo e del nostro spirito, senza dimenticare il cuore.

La regia del programma sarà a cura di Alessandra De Sanctis.

C'è tempo per...: dove vederlo

La prima puntata de C'è tempo per... andrà in onda questa mattina, a partire dalle ore 11:35, su Rai 1.

La puntata sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Il giorno dopo, la puntata sarà visibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

C'è tempo per...: Second Screen

C'è tempo per... è presente sul web sul sito ufficiale di Rai Play.

Il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi si può trovare su Facebook con la pagina ufficiale di Mattina Rai 1.

C'è tempo per... si può trovare anche su Twitter con l'account ufficiale di Rai 1. L'hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata è #cetempoper.

Il programma è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale di Rai 1.

Per quanto riguarda il liveblogging, invece, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 11:35.