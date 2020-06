Blogo retroscena: le conferme delle coppie di Linea verde

Di Hit sabato 20 giugno 2020

Aria di conferma per i programmi del mezzogiorno del fine settimana di Rai1

Mentre è ormai questione di dettagli l'approdo della Casa nel bosco nel mezzogiorno feriale di Rai1 con Antonella Clerici al posto attualmente occupato dalla Prova del cuoco guidata attualmente da Elisa Isoardi (che passa alla conduzione del rinato Check up il sabato mattina su Rete 1) arrivano notizie che riguardano questa importante porzione del palinsesto della prima rete Rai per quel che riguarda il fine settimana.

Sappiamo tutti che questa fascia oraria il sabato e la domenica è occupata da Linea verde, il bi-settimanale di agricoltura, territorio ed ambiente tenuto a battesimo da Federico Fazzuoli ed attualmente diretto da Angelo Mellone, il capo struttura della Rete 1 della Rai che ha in gestione queste due trasmissioni.

Come dicevamo nel titolo e nell'occhiello di questo post si respira aria di conferma per entrambe le coppie che hanno guidato Linea verde il sabato e la domenica in questa ultima stagione tv. Ci riferiamo a Daniela Ferolla e Marcello Masi di sabato e Ingrid Muccitelli con Giuseppe Convertini per quel che riguarda la domenica.

Secondo quanto apprendiamo entrambe le coppie torneranno alla guida di questi due storici appuntamenti televisivi di Rai1 anche nella prossima stagione tv. Linea verde nella storica collocazione della domenica vedrà ancora in campo quindi il bel tenebroso Giuseppe Convertini accompagnato dalla fresca e brava Ingrid Muccitelli, mentre il sabato mezzogiorno ad accompagnarci negli angoli più suggestivi del bel paese ritroveremo l'ex Miss Italia Daniela Ferolla con l'autorevole Marcello Masi.