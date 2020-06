La festa della musica domenica 21 giugno su Rai Yoyo

Di Hit venerdì 19 giugno 2020

Domenica 21 giugno, programmazione speciale per tutta la giornata ed in prima tv assoluta “One Love”

Tutti i protagonisti di Rai Yoyo, da Peppa Pig a 44 Gatti, da Bing ai protagonisti dell’Albero Azzurro, festeggiano la musica, nell’intera giornata di domenica 21 giugno. E nel pomeriggio, come evento speciale su Rai Yoyo, la prima visione assoluta dei primi cinque episodi della nuova serie animata musicale “One Love” di Andrea Zingoni.



Il palinsesto di Rai Yoyo, domenica 21 giugno, celebra la musica, partecipando alla Festa che coinvolge tutta Europa e trasmette un messaggio di armonia, creatività, coinvolgimento e universalità.



Per tutta la giornata, Rai Yoyo offrirà una selezione a tema musicale degli episodi delle serie animate più note come “Peppa Pig”, “Masha e Orso” (con la nuova serie “Le canzoni di Masha”), “Quarantaquattro Gatti”, “Molang”, “PJ Masks I Super Pigiamini”, “Ricky Zoom” e “Bing”.



La festa del canale vedrà “Masha concertista” ma la ritroveremo anche rock star e cantare melodie di tutto il mondo ne “Le Canzoni di Masha”. Peppa Pig andrà a lezione di danza, Molang suonerà il pianoforte mentre il Super Pigiamino Gattoboy batterà il tamburo e terrà un gran concerto.



In una giornata dedicata alla musica non poteva mancare una novità a tema. Alle 16.25 andranno in onda i primi cinque episodi di “One Love”, serie animata creata da Andrea Zingoni per i bambini di età prescolare. Il racconto, la musica, i colori, le parole, il rapporto “sostenibile” con l’ambiente, i valori universali trasmessi, le emozioni protagoniste di ogni singolo episodio, tutto in “One Love” è stato concepito per permettere una stimolante partecipazione da parte dei più piccoli. Nella Galassia Amour, circondato da stelle di zucchero e lune di panna, galleggia un pianeta dal cuore pulsante, One Love, la patria dei piccoli deliziosi Amo e Ama, i due “abbraccini” che con la loro intelligenza mischiata a un pizzico di follia stellare, energetico divertimento, forza di volontà, coraggio e tantissimo volersi bene, risolvono i piccoli enormi problemi, gli enigmi, che ogni giorno arrivano a turbare quel mondo.

Perché anche su quel meraviglioso pianeta esistono i guai, e bisogna sempre prendersene cura, magari abbracciandosi stretti stretti e sprigionando così una potente aura benigna. Aiutati dai loro piccoli amici Abbraccini, Amo e Ama passano da un’avventura all’altra senza mai perdersi d’animo. Perché nulla è impossibile per chi possiede l’aura dell’amore, l’energia più potente dell’universo.



Alle 16.50 sarà trasmesso “Pipì Pupù e Rosmarina – Il flauto magico” di Enzo d’Alò, con la voce narrante di Giancarlo Giannini, uno speciale animato con i personaggi della popolare serie tv di Rai Yoyo, scritta da Enzo d’Alò insieme a Vincenzo Cerami. Un raffinato lavoro che vuole esplorare l’opera di Mozart inserendo i tre piccoli protagonisti, solitamente coinvolti in svariate avventure che affrontano con stupore e ingenuità, nella struttura narrativa originale trasformata in farsa, semplificata per renderla facilmente comprensibile ai piccoli telespettatori.



Anche “L’Albero Azzurro” celebra la festa con la puntata “W la musica!” in onda alle 15.45. Ognuno ha un genere musicale preferito. Chissà qual è quello di Dodò? Siccome nemmeno lui lo sa, insieme a Laura e Andrea, farà un bel viaggetto in un luogo molto speciale. Qui il nostro cuccioletto conoscerà i diversi generi musicali e, forse, sceglierà quello che più gli va a genio.