Alex Zanardi coinvolto in un grave incidente: le ultime

Di Marco Salaris venerdì 19 giugno 2020

Il pilota 53enne trasferito immediatamente in codice 3 all'ospedale.

Il pilota Alex Zanardi nel pomeriggio di oggi 19 giugno 2020 è stato coinvolto in un grave incidente in handbike durante una tappa della staffetta Obiettivo tricolore, sarebbe stato travolto in curva da un mezzo pesante.

L'incidente è accaduto nel Senese, precisamente nella statale 146 tra il Comune di Pienza e San Quirico d'Orcia. Gli ultimi aggiornamenti resi noti dall'ANSA (risalenti alle 18:55) riportano serie condizioni per il pilota che avrebbe avuto un politrauma.

Zanardi è stato portato all'ospedale 'Le scotte' di Siena in elisoccorso, trasferito in codice 3.

Tra i messaggi rivolti al pilota, è giunto quello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter:

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Ricordiamo che lo scorso 2 giugno il pilota 53enne è stato il conduttore del charity show Non mollare mai - Storie tricolori, una prima serata evento trasmessa da Rai 1 con lo scopo di sostenere la Croce Rossa Italiana.

Ulteriori aggiornamenti non appena possibile.