Bake Off Italia 2020, arriva Csaba dalla Zorza nuovo giudice

Di Giorgia Iovane giovedì 18 giugno 2020

Csaba dalla Zorza giudice di Bake Off Italia 2020 con Ernst Knam e Damiano Carrara.

Novità sotto il tendone di Bake Off Italia 2020: Csaba dalla Zorza entra nel cast e diventa nuovo giudice del baking talent di Real Time. Ad annunciarlo in anteprima il blog Tv Italiana. Accanto a Csaba ci saranno di sicuro l'ormai decano Ernst Knam e la non più ultima new entry Damiano Carrara. L'arrivo di Csaba potrebbe, però, significare l'uscita di scena di Clelia d'Onofrio, già ipotizzata qualche giorno fa a seguito del post con cui Knam annunciava l'inizio delle riprese con una foto che non includeva l'altra storica colonna portante del format. La d'Onofrio, infatti, ha tenuto a battesimo il programma fin dalla prima puntata della versione italiana insieme a Benedetta Parodi e il 're del cioccolato'. L'assenza di Clelia d'Onofrio dalle fasi finali dello spin-off All Stars Battle e dalla foto scelta da Knam per annunciare l'inizio delle riprese dell'ottava stagione fa propendere per una uscita di scena dell'amata giudice. Ma speriamo di sbagliarci e che invece la giuria conquisti un nuovo elemento piuttosto che sostituirne uno.

Intanto arriva un altro volto, ormai, del gruppo Discovery: parliamo di Csaba dalla Zorza che lascia per il momento le Cortesie per gli Ospiti e si dedica alla valutazione delle preparazioni dolci e salati dei concorrenti dell'ottava edizione di Bake Off. Le riprese sono iniziate e il programma dovrebbe debuttare a fine agosto, sempre che gli slittamenti dovuti al COVID non mutino anche il periodo di programmazione.