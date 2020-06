Top Dieci: la prima puntata in diretta dalle ore 21:25

Di Fabio Morasca domenica 14 giugno 2020

La prima puntata di Top Dieci in diretta.

Top Dieci è un varietà/game show condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai 1 a partire da stasera, domenica 14 giugno 2020, per un totale di quattro puntate.

La prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica; le restanti tre andranno in onda di venerdì.

Top Dieci: le anticipazioni della prima puntata

Top Dieci è il nuovo programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai 1 a partire da stasera, per 4 settimane, dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma.

Top Dieci è il programma che segna il ritorno delle prime serate Rai dopo lo stop alle produzioni causato dall'emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown.

In Top Dieci, 2 squadre composte da 3 vip ciascuna si sfideranno su classifiche di ogni genere. Alcuni esempi: le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988, le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014, i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965, i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960, i giocattoli più diffusi negli anni '60, gli oggetti più dimenticati sui mezzi pubblici, i luoghi d'arte più visitati, le città nelle quali si fanno più multe e altre classifiche riguardanti musica, cinema, spettacolo, attualità e cultura.

Nella prima puntata, la prima squadra sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani mentre la seconda sarà composta da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica.

Non mancheranno ospiti presenti in studio che, intervistati da Carlo Conti, sveleranno le classifiche della propria vita.

Gli ospiti della serata saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Anche i telespettatori, attraverso i social, potranno "costruire" la loro classifica su un tema che verrà presentato ad inizio puntata. La domanda della prima puntata è la seguente: "Cosa è mancato di più nel periodo della quarantena?".

La regia di Top Dieci è affidata a Maurizio Pagnussat.

Top Dieci: dove vederlo

La prima puntata di Top Dieci andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:25, su Rai 1.

La puntata sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Successivamente, la puntata sarà disponibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Top Dieci: Second Screen

Top Dieci è presente sul web con una sezione a parte sul sito Rai Play.

Lo show condotto da Carlo Conti si può trovare anche su Facebook con la pagina ufficiale di Rai 1.

Top Dieci si può trovare anche su Twitter con l'account ufficiale di Rai 1: @RaiUno. L'hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #topdieci.

Il programma è presente anche sul profilo ufficiale Instagram di Rai 1.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la prima puntata di Top Dieci sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:25.