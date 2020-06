Blogo retroscena: Timperi e Setta confermati a Unomattina in famiglia

Di Hit giovedì 11 giugno 2020

L'attuale coppia di conduttori del fine settimana di Rai1 confermata anche per la prossima stagione





Come tutte le cose di tv di questi tempi, manca ancora l'ufficialità che avverrà in sede di presentazione dei palinsesti Rai il primo di luglio ma, fra le altre cose, ci risulta ormai certa la conferma alla conduzione della prossima edizione di Unomattina in famiglia dell'attuale coppia che intrattiene il pubblico di Rai1 nei fine settimana mattutini.

Tiberio Timperi e Monica Setta dunque, stando alle informazioni in nostro possesso, saranno ancora i padroni di casa della prossima edizione di Unomattina in famiglia, in onda da settembre nella consueta collocazione dei fine settimana mattutini della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. L'allocuzione "squadra che vince non si cambia" dunque ben si attaglia a questa decisione presa dai vertici della prima rete della televisione pubblica.

D'altronde era davvero difficile non confermare una coppia che oltre ad aver ottenuto risultati lusinghieri in termini di ascolti, ha saputo dare un imprimatur ancora più distintivo ad un programma già campione di ascolti grazie alla mente sapiente di una coppia di autori di prim'ordine quali sono Michele Guardì ed il suo "braccio armato" in questa produzione, vale a dire Giovanni Taglialavoro.

Setta e Timperi hanno lavorato bene insieme, sapendo creare un rapporto di complicità e di mutua assistenza, figlio di due professionalità con tanti anni di lavoro alle spalle. Appuntamento dunque, oltre ai fine settimana che ci separano dallo stop estivo previsto nell'ultimo weekend di giugno, alla nuova serie di Unomattina in famiglia prevista nel prossimo autunno su Rai1 con Tiberio Timperi e Monica Setta.