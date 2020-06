Restaurant Swap, Gino D'Acampo debutta su Nove e parte da Napoli

Di Giorgia Iovane giovedì 11 giugno 2020

Restaurant Swap - Cambio ristorante al via su Nove con Gino D'Acampo che parte da Napoli.

Dopo 25 anni all'estero, 49 ristoranti e molti show sulla tv britannica, Gino D'Acampo torna in Italia e prova l'ebrezza di un programma tv tutto tricolore con Restaurant Swap - Cambio Ristorante, in onda da questa sera, giovedì 11 giugno, alle 21.25 su Nove (DTT, 9; Sky, 145; Tivùsat, 9) e poi on demand su DPlay.



Restaurant Swap, il format

Quattro puntate di un'ora per questo format nuovo, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, che mescola un po' di ingredienti da vari programmi di genere. L'idea di base è semplice e per certi versi 'inquietante': in ogni puntata due ristoratori, diversi per filosofia di cucina e genere di locale, si scambiano sala, fornelli e staff. Dopo aver mostrato a Gino quel che sanno fare nel corso della sua Irruzione nelle cucine di 'appartenenza' - e per la quale avranno dallo chef un voto da 1 a 10 anche in base allo Stress Test, ovvero una richiesta fuori menu -, i ristoratori prendono il posto dell'avversario. Ciascuno ha il tempo di un servizio per indicare alla brigata come cambiare il menu e che stile dare alla sala. Una sfida non da poco.



Ciascun ristoratore riceverà la visita del legittimo proprietario e dello chef, che così avrà modo di assaggiare anche la versione 'swappata' del locale. Anche in questo caso D'Acampo darà un voto da 1 a 10 al ristoratore che ha gestito meglio il passaggio. In più ci sarà un voto dato dalla brigata al sostituto e infine un bonus dato dallo chef per l'uso che ciascun ristoratore farà dell'ingrediente portato dalla vecchia cucina nel nuovo menu.

Restaurant Swap, anticipazioni prima puntata | 11 giugno 2020

Per la prima puntata, Gino D'Acampo torna nella 'sua' Napoli. In gara Salvatore, proprietario della Trattoria Napoli Notte, nel cuore del centro storico della città, che propone cucina tradizionale con la moglie in cucina e i figli al servizio, e Sasy, manager del Riserva Rooftop a Posillipo, rivolto a una clientela più chic e decisamente meno legata alla cucina partenopea.

Restaurant Swap, come seguirlo in tv e in live streaming

Come detto, Restaurant Swap - Cambio ristorante è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia ed è composto da 4 puntate da un'ora in onda da giovedì 11 giugno alle 21.25 su Nove. La puntata è poi disponibile anche su Dplay.



Restaurant Swap, second screen

L'hashtag ufficiale è #RestaurantSwap.