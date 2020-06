Ogni mattina su Tv8 dal 29 giugno con Volpe e Viola

Di Massimo Galanto lunedì 8 giugno 2020

Titolo e orario confermati per il nuovo programma di Tv8

Tutto confermato: come anticipato da Blogo ad aprile scorso, il nuovo programma di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, con Alessandro Banfi curatore, si chiamerà (è ufficiale) Ogni mattina. La trasmissione dovrebbe, salvo colpi di scena, andare in onda dalle ore 10.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. Partenza prevista per lunedì 29 giugno (il mercoledì precedente ci sarà la conferenza stampa virtuale).

Banfi ha spiegato al settimanale Oggi in cosa consisterà il format:

Sondaggi, interventi, whatsapp della gente in tempo reale, un rotocalco di tanti colori: è questo che io, noi, abbiamo in mente. Il nostro progetto è ambizioso: cambierà il punto di vista narrativo e daremo spazio all'intrattenimento come alle notizie. Proporremo un punto di vista intelligente, vicino ai problemi della gente senza mai cadere nelle strumentalizzazioni… Daremo rilievo alle notizie, non solo da tg, raccontando la vita di tutti i giorni. Perché ti alzi e vuoi sapere cosa succede in Italia e nel mondo. Perché vuoi sentirti dentro al mondo.

Per la cronaca, dal 12 giugno sarà alla guida, sempre su Tv8, di Venti20, nuova trasmissione che ha come obiettivo quello di ripercorrere e di rivisitare gli eventi che da inizio millennio hanno segnato un’epoca, definendo il nostro presente.