Striminzitic show, prima puntata in diretta

Di Giorgia Iovane lunedì 8 giugno 2020

Renzo Arbore torna su Rai 2 con un nuovo show: con lui Gegè Telesforo.

21.05 Striminzitic show - Ma non è Quelli della Notte il titolo completo di questo Renzo Arbore & Friends.

21.04 Arbore in collegamento con Tg2 Post e Marisa Laurito ospite in stidio

20.55 Manca poco al ritorno di Arbore per due ore di speciale in prima serata.

Mostra il resto del contenuto...

Striminzitic show, anticipazioni prima puntata

Vedi Arbore e Telesforo e pensi subito a D.O.C., un programma sorprendente datato 1987 che portò musica pura e di alto profilo sulla tv italiana, con nomi del calibro di James Brown, Dizzie Gillespie, Miles Davis, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Chet Baker. Lo pensi se hai superato gli 'enta', lo so, ma se il pensiero corre a quello finisce che si aggancia ad attese di classe. E Arbore non delude: basti ricordare le chicche scovate per Guarda... Stupisci, uno degli ultimi programmi realizzati per Rai 2.

E sono proprio le chicche di archivio, quello suo personale che fa invidia alle Teche Rai, uno dei punti forti di Striminzitic show, al debutto questa sera, lunedì 8 giugno, alle 21.20 su Rai 2 con una puntata speciale da 2 ore e mezza e poi in onda da domani, 9 luglio, in seconda serata con 20 appuntamenti da un'ora (trasmessi prima di Rai, storia di un'italiana, con Costanzo e Broccoli).

Perché Striminzitic? Perché non vuole essere uno show da lustrini del sabato sera: niente balletti, orchestra e ragazze Coccodè e allora meglio avvertire il pubblico - qui in Italia ma auspicabilmente anche nel mondo, motivo del titolo anglo-maccheronico - per evitare delusioni. Il gioco linguistico, il divertissement di genere resta una delle bellezze della tv di Arbore, da sempre innamorato della televisione italiana che non manca mai di definire "la più bella del mondo". Almeno lo fu.

E allora ecco scorrere la collezione personale di ricordi, aneddoti, filmati, successi con l'aiuto dello storico autore, e amico, Ugo Porcelli e con Gegè Telesforo nel ruolo di Master of Ceremony (mi verrebbe da dire 'o mast''e festa) che torna finalmente accanto al suo maestro televisivo per rinverdire i fasti di un binomio che dura da più di 30 anni.

Il filo conduttore delle 21 puntate è quello del ricordo, quindi. Ma con lo spirito del talent-scout che si ritrova e la passione per la rete, le perle del passato si uniscono ai contributi interessanti di oggi. Il tutto rivolto allo 'scelto pubblico' di Arbore, quei fedelissimi che godono dell'ironia e dello stile non-sense che sono da sempre una delle chiavi del piacere arboriano e che sembrano sempre più lontane dalla media.

A rendere il programma ancor più concentrato sull'universo e sull'immaginario caro ad Arbore è il 'set': Striminzitic show è fatto in casa, letteralmente, visto che è stato realizzato nel salotto di casa sua, di per sé un set perfetto per un programma del genere. La necessità di rispettare le regole anti-Covid ha finito per regalare forse la migliore scenografia possibile. L'appuntamento è quindi per questa sera, lunedì 8 giugno, per la prima puntata speciale, da prime time, di Striminzitic show, che poi continuerà in seconda serata. Per la gioia degli arboriani di tutte le età.