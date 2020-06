Amici Speciali: i The Kolors rinunciano alla finale, ecco chi li sostituirà (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 4 giugno 2020

Il cantante comunica la rinuncia tramite un video, la decisione affidata agli altri tre finalisti.

Volevamo il colpo di scena? Ed eccoci accontentati: i The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti a due giorni dalla finale di Amici Speciali. Perché scriviamo due giorni e non uno? Ieri sera con un video postato sui canali social del talent show - che domani sera in prima serata concluderà lo spin-off charity - il cantante ha ufficializzato la sua decisione:



Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista del programma, dal primissimo momento, subito dopo la fine della terza puntata mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico quel trofeo è pur sempre un'opportunità ed io di opportunità da questo posto ne ho già avuto tantissime, ho alzato la mia coppa nel 2015. Mi sembra giusto rinunciare.



COMUNICAZIONE UFFICIALE: i The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti! Chi prenderà il loro posto? #AmiciSpeciali pic.twitter.com/W8rF3DHKey

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 3, 2020

Stash così ha deciso di lasciare la decisione agli altri 3 finalisti che domani si contenderanno la vittoria del programma ovvero: Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino. Nella mattinata di oggi, 4 giugno 2020, con un secondo video e senza attendere la puntata di venerdì (mossa che avrebbe creato dell'hype attorno alla puntata) i 3 ragazzi hanno dato il loro verdetto che all'unanimità è ricaduta sul ballerino Umberto Gaudino a differenza del web che aveva scommesso sul ripescaggio tra Alberto Urso e il rapper Random.





Irama, Michele Bravi e Alessio, dopo la decisione dei The Kolors, hanno deciso chi è il quarto finalista di #AmiciSpeciali! 💥 pic.twitter.com/aqb6xPGUJE

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 4, 2020

Ricapitolando, i 4 finalisti ufficiali di Amici Speciali sono 2 ballerini e 2 cantanti: Irama, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino e Michele Bravi.