Il Caffè di Raiuno, in arrivo Pino Strabioli (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 3 giugno 2020

Con lui dovrebbe esserci la giornalista del TgR Roberta Ammendola

Il suo nome è stato accostato all'edizione estiva di La vita in diretta, ma alla fine gli è stato preferito Marcello Masi che - si attende ancora l'ufficialità, ma è praticamente sicuro - sarà affiancato da Andrea Delogu.

Così, Pino Strabioli si dovrà 'accontentare' di Il Caffè. Il regista e conduttore, infatti, secondo quanto risulta a Blogo, da settembre prossimo dovrebbe essere alla guida del programma che, andando in onda il sabato mattina alle ore 6, inaugura il weekend di Rai1.

Accanto a Strabioli, professionista molto apprezzato dal direttore di rete Stefano Coletta, dovrebbe esserci Roberta Ammendola, giornalista attualmente in forza al TgR del Lazio.

Ricordiamo che in questa stagione Il Caffè, che si pone l'obiettivo di discutere nella maniera più accessibile e cordiale possibile dei grandi temi filosofici di tutti i tempi, calandoli e analizzandoli però nel contesto attuale, è condotto da Lisa Marzoli e Andrea Velardi. Le nuove puntate - dopo la pausa per l'emergenza coronavirus - andranno in onda a partire da sabato prossimo, 7 giugno.

Tornando a Strabioli, nelle prossime settimane, come anticipato da Blogo, dovrebbe registrare le puntate di un nuovo programma notturno di Rai3 con Maurizio Costanzo.