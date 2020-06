Il giovane Montalbano in replica su Rai 1: Vigàta resta protagonista del prime time del lunedì

Di Giorgia Iovane lunedì 1 giugno 2020

Rai 1 manda in licenza Il commissario Montalbano e recluta per l'estate Il giovane Montalbano.

Il lunedì sera di Rai 1 resta a Vigàta: dopo il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano, partito alla fine di marzo e durato fino alla fine di maggio, tocca a Il giovane Montalbano, con Michele Riondino, recuperare il testimone e accompagnare il pubblico dell'Ammiraglia almeno alle porte dell'estate. Di certo per tutto il mese di giugno.

Si parte questa sera, lunedì 1° giugno, alle 21.25 con il primo dei 12 film-tv realizzati nei due cicli in onda nel 2012 e 2015 diretti da Gianluca Maria Tavarelli e con Michele Riondino nei panni del giovane poliziotto Salvo, protetto al suo arrivo al commissariato di Vigàta da Andrea Tidona nei panni di Carmine Fazio, padre del piccolo Giuseppe. Con loro nel cast Sarah Felberbaum che interpreta Livia e Alessio Vassallo nel giovane Mimì Augello.

A differenza della serie principale, il prequel ha al suo attivo meno repliche ma è presente su RaiPlay con tutti e 12 i suoi episodi, divisi nel due cicli da 6 trasmessi, come detto, per la prima volta rispettivamente nel 2012 e 2015 e co-prodotti da Rai Fiction — Palomar, realizzata da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti.

Si parte dall'inizio (cosa non scontata quando si parla di Montalbano): in onda questa sera La prima indagine di Montalbano, film tv tratto dall’omonimo racconto contenuto nella raccolta omonima e dal racconto Cinquanta paia di scarpe chiodate contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano. Ci riporta al momento in cui Salvo Montalbano è un giovane vicecommissario in servizio a Mascalippa, piccolo paese di montagna siciliano, benvoluto dal suo superiore, Libero Sanfilippo, che gli insegna come muoversi nelle indagini più intricate. Lo spirito ribelle e poco avvezzo all'ottusità di certe regole si va subito notare, ma questo non gli impedisce di avere il trasferimento tanto desiderato, sul mare. Viene mandato a Vigàta, dove aveva vissuto da ragazzo dopo la morte della madre e dove vive ancora suo padre, con cui Salvo non sembra avere un buon rapporto. Ma è qui che ritrova una famiglia grazie all'agente Fazio, al 'caso' di Agatino Catarella, di cui il questore gli chiede di occuparsi, al giovane Augello. In questo quadro, però, non trova molto posto Mery, la sua fidanzata che però gli chiede praticamente l'impossibile: sposarsi.

Nelle prossime settimane, sicuramente per tutto giugno come dicevamo, vedremo quindi le successive puntate: diciamo che con l'estate tv ormai arrivata e se non ci sono ulteriori repliche da mandare in onda, Il giovane Montalbano potrebbe restare in onda fino al 17 agosto, quando ormai la nuova stagione tv sarebbe ormai alle porte. E allora elenchiamo i film tv de Il Giovane Montalbano, in attesa di rivederli (tutti o in parte) nel prime time del lunedì di Rai 1.

Prima stagione





La prima indagine di Montalbano



Capodanno



Ritorno alle origini



Ferito a morte



Il terzo segreto



Sette lunedì